Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге

Украинская певица, солистка группы "НЕангелы" Слава Каминская, развод которой поразил сеть, решила побаловать фанатов откровенным снимком.
Звезда позировала в леопардовом купальнике, продемонстрировав упругие ягодица, а фото опубликовала в Instagram.
Отметим, что последние публикации Каминской в соцсети вызывали разные предположения у поклонников, даже если они были яркими и казались веселыми. Многие думали, что она расстроена из-за развода с хирургом Эдгаром, потому не стеснялись в выражениях эмоций в комментариях.
"Коль грусть видна вам сквозь очки, тогда вам в ленту попа в грустном леопарде. Какой оттенок грусти больше по душе", – подписала она под фото, которое представила в двух вариантах.
Слава Каминская - вариант 1
Instagram@babaslavka
"Хороша грудь и попа, жаль, что силикон", "С чего люди взяли, что у вас грусть. Вы оба стали свободны, вы две очень сильные личности. Я думаю, вам вдвоем было сложнее и намного грустнее, чем сейчас", "Нафиг эту грусть в таком леопарде", "Ваше чувство юмора – это что-то", "Фотошоп леопопы рулит, правда марганцовкой попахивает", – отреагировали фолловеры.
Слава Каминская - вариант 2
Instagram@babaslavka
Слава Каминская в белье
Instagram@babaslavka
Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.
Слава Каминская
Instagram@babaslavka
На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. В суд, где будет решаться вопрос о том, с кем останутся дети, попросили не допускать журналистов.
Позже в сети начали активнго обсуждать развод Каминской, а на мужа певицы накинулись с критикой и обвинениями.
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