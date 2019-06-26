ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Красота

Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "НЕангелы" Слава Каминская, развод которой поразил сеть, решила побаловать фанатов откровенным снимком.

Звезда позировала в леопардовом купальнике, продемонстрировав упругие ягодица, а фото опубликовала в Instagram.

Отметим, что последние публикации Каминской в соцсети вызывали разные предположения у поклонников, даже если они были яркими и казались веселыми. Многие думали, что она расстроена из-за развода с хирургом Эдгаром, потому не стеснялись в выражениях эмоций в комментариях.

Новости
Украинская рэперша блеснула фигурой на пляже: фото

"Коль грусть видна вам сквозь очки, тогда вам в ленту попа в грустном леопарде. Какой оттенок грусти больше по душе", – подписала она под фото, которое представила в двух вариантах.

Слава Каминская - вариант 1

Слава Каминская - вариант 1

Instagram@babaslavka

"Хороша грудь и попа, жаль, что силикон", "С чего люди взяли, что у вас грусть. Вы оба стали свободны, вы две очень сильные личности. Я думаю, вам вдвоем было сложнее и намного грустнее, чем сейчас", "Нафиг эту грусть в таком леопарде", "Ваше чувство юмора – это что-то", "Фотошоп леопопы рулит, правда марганцовкой попахивает", – отреагировали фолловеры.

Слава Каминская - вариант 2

Слава Каминская - вариант 2

Instagram@babaslavka

Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге
Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге
Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге
Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге
Полуголая Каминская сверкнула телом перед разводом: сеть в восторге
Слава Каминская в белье

Слава Каминская в белье

Instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

Слава Каминская

Слава Каминская

Instagram@babaslavka

На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. В суд, где будет решаться вопрос о том, с кем останутся дети, попросили не допускать журналистов.

Позже в сети начали активнго обсуждать развод Каминской, а на мужа певицы накинулись с критикой и обвинениями.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесразводКрасота
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel