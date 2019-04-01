Полностью обнажилась на пляже: в сеть слили голые фото самой дорогой бикини-модели мира

Знаменитая южноафриканская супермодель, известна как один из "ангелов" (лиц бренда) компании Victoria’s Secret и самая дорогая бикини-модель мира Кэндис Свейнпол предстала полностью голой перед камерами папарацци.

Так, звезду Instagram поймали на камеру во время переодевания на одной из съемок. Фотосессия проходила на пляже, пишет Telegram-канал Super.

Кэндис Свейнпол Teleprogramma.pro

На снимках, которые обнародовали папарацци, Кэндис изображена без белья, с неприкрытыми интимными частями тела.

Кэндис Свейнпол Super

Кэндис Свейнпол Super

Пикантные фотографии быстро разлетелись по сети. Сама модель на инцидент не отреагировала. Отметим, сама Свейнпол нередко принимает участие в откровенных фотосессиях, на которых позирует без белья.

Кэндис Свейнпол Super

Кэндис Свейнпол Super

Кэндис Свейнпол Super

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Кэндис Свенпол впервые стала мамой. Южноафриканская супермодель родила жениху, манекенщику Херманну Николи, сына

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!