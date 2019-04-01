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Полностью обнажилась на пляже: в сеть слили голые фото самой дорогой бикини-модели мира

2.5тЧитать материал на украинском

Знаменитая южноафриканская супермодель, известна как один из "ангелов" (лиц бренда) компании Victoria’s Secret и самая дорогая бикини-модель мира Кэндис Свейнпол предстала полностью голой перед камерами папарацци.

Так, звезду Instagram поймали на камеру во время переодевания на одной из съемок. Фотосессия проходила на пляже, пишет Telegram-канал Super.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Teleprogramma.pro

На снимках, которые обнародовали папарацци, Кэндис изображена без белья, с неприкрытыми интимными частями тела.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Super

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Super

Пикантные фотографии быстро разлетелись по сети. Сама модель на инцидент не отреагировала. Отметим, сама Свейнпол нередко принимает участие в откровенных фотосессиях, на которых позирует без белья.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Super

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Super

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Super

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Кэндис Свенпол впервые стала мамой. Южноафриканская супермодель родила жениху, манекенщику Херманну Николи, сына

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Кэндис СвейнполКейндис Свейнпол
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