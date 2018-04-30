Полностью обнаженная Ким Кардашьян показала подтянутое тело: пикантное фото

Знаменитая американская модель, актриса и светская львица Ким Кардашьян продолжает удивлять фанатов своей откровенностью: звезда очередной раз сфотографировалась полностью обнаженной.

Так, Ким продемонстрировала пикантный снимок, где она полностью без одежды, прикрывая интимные части тела рукой и ногой. Эротическое фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Как уже известно, фотографии были сделаны во время разработки дизайна флакона для новых именных духов, которые Кардашьян презентует в скором времени.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Апр 2018 в 1:06 PDT

Фанаты пришли в восторг от столь откровенного снимка: всего за один день фото "лайкнули" почти 1,7 миллиона юзеров, а также более 22 тысячи людей прокомментировали ее откровенный пост.

Как сообщал "Обозреватель", Ким Кардашьян анонсировала выход своего нового аромата парфюма KKW Body, флакон которого будет повторять форму ее тела. Разработкой дизайна занимается итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок необычный парфюм выйдет уже 30 апреля 2018 года.