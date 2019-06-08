Полностью голая: TAYANNA взбудоражила сеть пикантными снимками

Украинская поп-исполнительница Татьяна Решетняк (Tayanna) порадовала поклонников пикантными снимками.

С самого утра певица полностью разделась и решила искупаться в прохладной воде в Греции, а фотографиями поделилась на своей странице в Instagram.

"Магия утра на природе заряжает на целый год", – подписала Решетняк, вызвав ажиотаж в комментариях.

Татьяна Решетняк в воде Instagram@tayanna_reshetnyak

"Шикарные фото, шикарная вы", "Это который час утром? Если 8:00, то ты слишком голая. А если только 6:00, тогда норм", "Люблю ваши фото", – написали поклонники.

TAYANNA в отпуске на море Instagram@tayanna_reshetnyak

TAYANNA в Греции Instagram@tayanna_reshetnyak

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году TAYANNA отказалась от решения участвовать в Национальном отборе на музыкальный конкурс Евровидение. После этого она порадовала поклонников новой песней "Як плакала вона".

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