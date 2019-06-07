Полностью голая Седокова вызвала ажиотаж в сети

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова перед музыкальной премией МузТВ-2019 вызвала ажиотаж откровенным снимком.

Соответствующую фотографию, посвященную песне "Шантарам" перед мероприятием она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть клип Седоковой 18+, проскролльте до конца страницы).

"Я представлена в номинации Лучшее женское видео с клипом "Шантаам". Сказать, что выиграть эту премию моя мечта – ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы", – написала она.

Анна Седокова голая Instagram @annasedokova

На фотографии она позировала абсолютно голой. Все интимные места прикрывала электрогитара. Что примечательно, на снимке у нее было очень худое лицо и подтянутое тело, на котором просматривался очень упругий живот.

Премию в этом году Седокова не взяла. Кстати, на мероприятие она пришла одетой – в облегающем бежевом платье. Заветную тарелку получила Полина Гагарина с клипом "Выше головы".

Анна Седокова на МузТВ-2019 Instagram@muztv

Откровенный снимок Седоковой вызвал разную реакцию в сети. Многим понравилось ее тело, но без критики также не обошлось. Пользователи призвали певицу к совести и ответственности, ведь в соцсетях на фото могут наткнуться дети.

"Сейчас школьники с 13 лет сидят в "инстаграмме". Они еще дети и многие подписанны на Анню! Они смотрят и берут пример, как фотографироваться и позировать", "Можно было бы и поскромнее", "Зачем так опускаться", "Почему всегда голышом? Что, больше нечем брать", – возмутились в сети.

Клип Анны Седоковой - "Шантарам" (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, премия МузТВ-2019 состоялась 7 июня в Москве. На вручение в откровенном наряде пришла украинская певица Ани Лорак, которую разгромили в сети за то, что она сверкала грудью.

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