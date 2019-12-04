Полностью голая: пышнотелая рэперша устроила пикантную фотосессию

Известная американская рэперша Lizzo полностью обнажилась для пикантной фотосессии.

Соответствующие откровенные кадры номинантка премии "Грэмми -2020" опубликовала на своей странице в Instagram, озадачив многочисленных поклонников.

"Нарисуй меня, как свою французскую с*чку", – подписала одиозная рэперша под серией снимков.

Голая Lizzo прикрылась волосами instagram/lizzobeeating

Реакцию в сети смелый поступок Lizzo вызвал неоднозначную. Одни поклонники были в восторге из-за отсутствия комплексов певицы размера plus size, другие же подумали, что это перебор.

"Лучшая", "Обожаю тебя", "Это отвратительно", "Вы не поместитесь на холсте, дорогуша", "Ты лучшая", "Отличные волосы", – отреагировали в сети.

Полностью голая Lizzo instagram/lizzobeeating

Голая Lizzo - пикантное фото instagram/lizzobeeating

Как сообщал OBOZREVATEL, полный список номинантов на 62-ю Церемонию награждения "Грэмми-2020", которая состоится 26 января, был обнародован 20 ноября. Lizzo оказалась сразу в нескольких категориях.

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