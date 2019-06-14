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/Красота

Полностью голая: Настя Каменских показала откровенное фото из постели

3.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), вызвала ажиотаж откровенным фото.

Абсолютно голая звезда потягивалась в постели, а снимком поделилась на своей странице в Instagram.

"Поймал меня с утра мой мальчик", – подписала она под снимком, пояснив на английском, что речь идет о муже.

Алексей Потапенко и Настя Каменских

Алексей Потапенко и Настя Каменских

Instagram@realpotap

Новости
Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

Мнения по поводу пикантного снимка в сети разделились. Часть поклонников объявила, что фотография "горячая", а другая часть заявила, что это уже перебор.

"Перебор", "Горячая штучка", "Думаю, это уже должно быть личное", "Ни стыда, ни совести", "Вульгарно выкладывать такие фото", "Огонь", – написали в комментариях.

Полностью голая: Настя Каменских показала откровенное фото из постели

Полностью голая: Настя Каменских показала откровенное фото из постели

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
фотосессияшоу-бизнес
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