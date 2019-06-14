Полностью голая: Настя Каменских показала откровенное фото из постели

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), вызвала ажиотаж откровенным фото.

Абсолютно голая звезда потягивалась в постели, а снимком поделилась на своей странице в Instagram.

"Поймал меня с утра мой мальчик", – подписала она под снимком, пояснив на английском, что речь идет о муже.

Алексей Потапенко и Настя Каменских Instagram@realpotap

Мнения по поводу пикантного снимка в сети разделились. Часть поклонников объявила, что фотография "горячая", а другая часть заявила, что это уже перебор.

"Перебор", "Горячая штучка", "Думаю, это уже должно быть личное", "Ни стыда, ни совести", "Вульгарно выкладывать такие фото", "Огонь", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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