Полностью голая: американская певица восхитила сеть интимным фото

Эпатажная американская певица Майли Сайрус удивила поклонников откровенным фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, прикрывая интимные части тела руками.

"Фестивальный сезон открыт. Я странная и готова к вечеринке", — написала Майли.

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Идеальная", "Какая красивая девушка", "Выглядишь очень горячо", "Великолепна", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали обнаженные снимки Майли Сайрус, сделанные в 2015 году.

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