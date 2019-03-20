Полностью голая: американская певица восхитила сеть интимным фото

Эпатажная американская певица Майли Сайрус удивила поклонников откровенным фото.
Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, прикрывая интимные части тела руками.
"Фестивальный сезон открыт. Я странная и готова к вечеринке", — написала Майли.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Идеальная", "Какая красивая девушка", "Выглядишь очень горячо", "Великолепна", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали обнаженные снимки Майли Сайрус, сделанные в 2015 году.
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