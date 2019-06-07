"Полезно!" Могилевская показала, как попотела с мужчиной

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская взбудоражила поклонников снимками из спортзала.

На своей странице в Instagram артистка показала, как потеет за полезным занятием в боксерских перчатках с мужчиной-тренером, который координирует ее занятия.

"Кто уже потренировался? Вы помните, что начать достаточно с одной минуты в день? Кстати, знакомьтесь, мой потрясающий тренер Сергей! Научил меня, что боксеры – самые сухие спортсмены. Полезно и азартно", – подписала она под снимками.

Наталья Могилевская в спортзале instagram@nataliya_mogilevskaya

Могилевская тренировалась в облегающей футболке в сеточку и лосинах. На ней практически не было макияжа, и поклонники заметили, что она выглядит прекрасно и свежо.

"Капец, ты такая красивая и классная", "Вы супер", "Красотка. Самодисциплина – это все", "Натали! Сочетание женственности, харизмы и внутренней силы", – восхитились поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, как известно, Наталья Могилевская увлекается разными видами спорта, а также постоянно занимается самосовершенствованием. Недавно она удивила поклонников откровенным фото, на котором позировала в купальнике на пляже.

Позже она отреагировала на массу комментариев, что это был способ привлечь пользователей к ее тренингу. Она призналась, что сама не любит обнаженку.

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