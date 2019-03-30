|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Показала все! Рианна сверкнула грудья в прозрачном белье

2.8тЧитать материал на украинском

Популярная американская поп-певица Рианна взбудоражила поклонников серией откровенных фотографий в нижнем белье.

Соответствующие снимки звезда разместила в своем Instagram-аккаунте в рамках рекламной кампании собственного бренда Savage x Fenty.

"В ожидании апрельских скидок @savagexfenty… получите 1 апреля", – подписала знойная певица под соблазнительными фото.

Новости
"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть

В частности, Рианна позировала в абсолютно прозрачном нижнем белье, в котором буквально видно все. Поклонники были в восторге. В комментариях написали, что она невероятно горячая и красивая.

@savagexfenty April 1st

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Рианна
Теги
шоу-бизнесКрасота
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Сверкнула грудья? Чурки нерусские
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
"Рианна сверкнула грудья" --------------------------------- Вот чурки не русские!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Пигин Макс
Пигин Макс
"Рианна сверкнула грудья " ----------------------------------- Вот чурки не русские!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения