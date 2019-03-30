Показала все! Рианна сверкнула грудья в прозрачном белье

Популярная американская поп-певица Рианна взбудоражила поклонников серией откровенных фотографий в нижнем белье.

Соответствующие снимки звезда разместила в своем Instagram-аккаунте в рамках рекламной кампании собственного бренда Savage x Fenty.

"В ожидании апрельских скидок @savagexfenty… получите 1 апреля", – подписала знойная певица под соблазнительными фото.

В частности, Рианна позировала в абсолютно прозрачном нижнем белье, в котором буквально видно все. Поклонники были в восторге. В комментариях написали, что она невероятно горячая и красивая.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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