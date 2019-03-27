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/Красота

Пока накаченным губам: в мире набирает силу новый тренд

2.1тЧитать материал на украинском

В бьюти-индустрии появился новый тренд, который вытесняет с рынка увеличение губ с помощью филлеров – популярная процедура благодаря супермодели и миллиардерши Кайли Дженнер.

Как сообщает Daily Mail, теперь губам можно придать более четкие очертания вместо увеличения размера посредством введения тонких нитей через уголки рта.

Глава лондонской клиники пластической хирургии Dr MediSpa Мунир Сомджи рассказал, что нити сделаны из стерильного рассасывающегося шовного материала полидиоксанона.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

instagram@kyliejenner

Они используются для "усиления" цветовой границы рта. Благодаря этой процедуре, появляется четкость контуров без эффекта припухлости.

Соответствующая процедура проводится под местной анестезией и занимает всего полчаса. Эффект держится около двух лет. Стоит соответствующее бьюти-вмешательство от 500 до 800 фунтов стерлингов (до 28,5 тысяч гривен. – Ред.).

Пока накаченным губам: в мире набирает силу новый тренд
Пока накаченным губам: в мире набирает силу новый тренд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые провели исследование и выяснили, что рождение ребенка может замедлить старение женщины.

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