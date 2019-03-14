Похудевший и седой: папарацци засняли постаревшего Брэда Питта в Париже

Знаменитого голливудского актера, экс-супруга Анджелины Джоли Брэда Питта поймали папарацци во время светского выхода в Париже.

Так, культовая звезда кино поразил публику постаревшим внешним видом. В частности, Питт заметно похудел, его лицо осунулось, а волосы и борода поседели. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит сейчас всемирно известный актер.

Брэд попал в объективы папарацци во французской столице, когда выходил из Музея современного искусства, где проходит выставка скульптора Томаса Хаусаго "Почти человек". Актера сопровождал сам скульптор Хуасаго.

Постаревший Брэд Питт

Брэд заметно похудел, отрастил немного волосы и седую бороду. Он был одет во все черное: пальто, джемпер, брюки и любимую кепку. На лице актера были солнцезащитные очки.

Постаревший Брэд Питт

Постаревший Брэд Питт

Отметим, несколько месяцев назад, в декабре 2018-го, Брэду Питту исполнилось 55 лет, но у многих он до сих пор ассоциируется с самым ярким красавчиком Голливуда. Предлагаем вспомнить, как он выглядел ранее:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация, что знаменитый голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с актрисой Шарлиз Терон.

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