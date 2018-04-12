"Подглядывайте..." Ратаковски в прозрачном латексе оголила грудь перед фанами

Молодая американская супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, показала фанатам свою грудь, прикрытую прозрачным нарядом.

26-летняя топ-модель продемонстрировала фотографию, на которой традиционно позирует оголенной. Из одежды на девушке - только прозрачная бежевая накидка, сквозь которую видно голое тело Эмили. Соблазнительный снимок Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Провокационный наряд, в котором сфотографировалась Ратаковски, сшит, очевидно, из бежевого прозрачного латекса, сквозь который отчетливо видно голую грудь Эмили.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Апр 2018 в 10:30 PDT

"Подглядывайте", - игриво подписала Эмили пикантный снимок.

Фанаты супермодели оценили ее смелость: они поставили под фото почти 1,7 миллиона лайков и более 18 тысяч комментариев.

Как сообщал "Обозревтаель", супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своей соблазнительной фигурой перед фанами, показав им пикантное видео.