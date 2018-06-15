Под нож: зачем мужчины делают пластические операции

Американские пластические хирурги заметили увеличение интереса к операциям красоты со стороны мужского пола.

О причинах и самой тенденции к пластике среди мужчин пишет "Рамблер".

Чтобы стать обладателями подтянутого и спортивного тела, мужчины ложатся под нож пластического хирурга для уменьшения объемов груди, делают липосакцию и абдоминопластику – процедуру, которая удаляет избыточную свисающую кожу и жировую ткань. Это позволяет не тратить время в спортзале и не сидеть на диетах.

Отмечается, что ранее пластические операции вызывали интерес у мужчин старшего возраста, а теперь их делают и более молодые.

Специалисты заявили, что популярность такой тенденции вызвана зависимостью от социальных сетей, конкуренция и проблема избыточного веса. А подтянутое тело, в свою очередь, увеличивает шансы на социальную успешность.

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Одна половина выразила беспокойство, так как такие операции могут плохо повлиять на психологическое здоровье мужчины. Другие уверенны, что это хороший знак, так как мужчины больше не стесняются признаваться в том, что им важен их внешний вид.

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