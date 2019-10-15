Почти совершенство: названа самая красивая женщина планеты

Заменитую американскую супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире.

К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва после исследования через специальную программу, которая показала, что лицо звезды – максимально приближено к "золотому сечению", передает The Sun.

Названа самая красивая женщина планеты

В частности, эксперт рассчитал пропорции лиц знаменитостей по специальной формуле, измерив расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. В итоге Хадид оказалась самой близкой к совершенству, на 94, 35%.

Новости Названа обладательница самых красивых ягодиц мира

Белла Хадид The Sun

"Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%", – признался хирург.

На втором месте – певица Бейонсе (92,44%), на третьем – Эмбер Херд (91,85%). Также почти совершенными оказались Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Бейонсе The Sun

Ариана Гранде The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году журнал People признал самой красивой женщиной планеты американскую актрису Дженнифер Гарнер.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!