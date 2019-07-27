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Почти голая: 54-летняя мокрая Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

1.3т Читать материал на украинском

Голливудская актриса и топ-модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне.

54-летняя звезда стала героиней свежего выпуска модного глянца Madame Figaro, в очередной раз доказав, что с возрастом не перестала выглядеть соблазнительно.

Моника Беллуччи для модного глянца

Моника Беллуччи для модного глянца

Фото: Madame Figaro

"Она знала, как сделать из своей женственности оружие независимости. После тридцати лет в кино актриса все еще источает ту же магнитную чувственность", – сказано в описании.

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На снимке Беллуччи плавала в бассейне в бежевом платье с декольте до пупка. Из-за воды создавалось впечатление, будто звезда кино позирует совершенно голой, так как прилипшая ткань подчеркнула все изгибы стройного тела.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Фото: Madame Figaro

Также мокрая модель предстала перед камерами в купальнике, продемонстрировав красивую грудь.

Моника Беллуччи в откровенном купальнике

Моника Беллуччи в откровенном купальнике

Фото: Madame Figaro

Моника Беллуччи показала голую спину

Моника Беллуччи показала голую спину

Фото: Madame Figaro

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Беллуччи подловили на пляже, когда она прогуливалась в платье с откровенным разрезом. Ветер чуть не сорвал со звезды одежду.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Моника Беллуччи
Теги
Красота шоу-бизнес фотосессия
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