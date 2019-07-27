Почти голая: 54-летняя мокрая Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

Голливудская актриса и топ-модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии в бассейне.

54-летняя звезда стала героиней свежего выпуска модного глянца Madame Figaro, в очередной раз доказав, что с возрастом не перестала выглядеть соблазнительно.

Моника Беллуччи для модного глянца Фото: Madame Figaro

"Она знала, как сделать из своей женственности оружие независимости. После тридцати лет в кино актриса все еще источает ту же магнитную чувственность", – сказано в описании.

На снимке Беллуччи плавала в бассейне в бежевом платье с декольте до пупка. Из-за воды создавалось впечатление, будто звезда кино позирует совершенно голой, так как прилипшая ткань подчеркнула все изгибы стройного тела.

Моника Беллуччи Фото: Madame Figaro

Также мокрая модель предстала перед камерами в купальнике, продемонстрировав красивую грудь.

Моника Беллуччи в откровенном купальнике Фото: Madame Figaro

Моника Беллуччи показала голую спину Фото: Madame Figaro

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Беллуччи подловили на пляже, когда она прогуливалась в платье с откровенным разрезом. Ветер чуть не сорвал со звезды одежду.

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