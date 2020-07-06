Почему в СССР были проблемы с гигиеной: раскрыта впечатляющая правда

В Советском союзе среди большинства людей наблюдались серьезные проблемы с личной гигиеной. Основной причиной были бытовые ограничения – квартира с ванной считалась роскошью, а также многие не имели банальных средств для ухода за телом.

Об этом написал в своем блоге Максим Мирович. Он отметил, что советская власть уделяла достаточно мало внимания этой проблеме.

Так, по его словам, во многих городах в домах не было воды – не только горячей, но и холодной. В поселках и деревнях ситуация была еще хуже.

Гигиена в СССР: какие проблемы были Блог Максима Мировича

"До шестидесятых годов ванная комната в квартире считалась роскошью (даже в старых фильмах можно часто услышать – "ему дали отдельную квартиру с ванной, представляешь?"), а в баню советские граждане ходили не слишком часто, а также не слишком часто стирали одежду. Нормой считалось мытье один раз в неделю, и во многих общежитиях замок с душевых снимался только в единственный так называемый "банный день", – рассказал Мирович.

Также он указал, что советские СМИ и фильмы совершенно не замечали эту проблему и не привлекали к ней никакого внимания.

Почему в СССР мылись редко?

Первой и основной причиной пренебрежения личной гигиеной, по мнению Максима Мировича, было отсутствие элементарной возможности помыться.

"В сталинские времена (примерно до конца пятидесятых годов) большинство обычных горожан жили в рабочих бараках и коммунальных квартирах, а хорошие персональные квартиры были доступны только советской элите – думаю, её было не более, чем 5-10% от общего количества населения. Советский барак или коммуналка – это либо бывшая "буржуйская" большая квартира, либо общага, либо барак коридорного типа с так называемым блоком-кухней на этаже. Если в первых двух типах жилья могла быть хоть какая-то ванная комната, то барак не предполагал никакой ванной вовсе – обычный советский человек должен был раз в неделю идти мыться в баню, а все остальное время ходить грязным. В лучшем случае – обтираясь холодной водой из ушата в кухне", – заключил блогер.

Гигиена в СССР: какие проблемы были Блог Максима Мировича

Также он уточнил, в маленьких городах был распространен тип квартир, в которых не было не только ванной, но даже и туалета, а из всех удобств было только паровое отопление. Снаружи дом мог выглядеть как обычная "хрущевка", но туалет был на улице, а мыться нужно было ходить в общую баню.

"Как результат всего этого – мылись советские люди редко, и довольно часто ходили в нестиранной, пропахшей потом одежде – во-первых, из-за бедности в целом, а во-вторых – ручная стирка была целым событием, требующим большой затраты времени и сил. В отличие от развитых США – никаких массовых стиральных машин в СССР не было", – подчеркнул он.

"Что интересно – советская власть вообще не уделяла никакого внимания этой проблеме. Ну, то есть конечно рассказывали что-то там о том, что надо мыть руки перед едой, но то, что люди не моются неделями – считалось как бы и нормальным. Понятно, почему так происходило – советская власть никак не могла решить эту проблему, проведя каждому в дом горячую воду".

Каких средств гигиены не было в СССР

Мирович также рассказал о том, что советской властью не предпринимались попытки наладить выпуск простейших гигиенических средств. Женщины в СССР не имели гигиенических прокладок, и даже туалетная бумага была редкостью.

Гигиена в СССР: какие проблемы были Блог Максима Мировича

"Женских прокладок в СССР не существовало в принципе – это считалось какой-то "не важной", "стыдной" темой. Дамам приходилось создавать их из подручных средств – для этих целей использовалась марля либо бинт, внутрь которого заворачивалась вата. Иногда внутрь могли добавить также листик полиэтилена. Это правда совковой жизни. Еще для этих же целей могли использовать куски простыни, порезанные на полосы и вываренные в воде", – добавил блогер.

До 1968 года в стране не было туалетной бумаги. В 1961 году Гагарин полетел в космос, и только через 7 лет советские граждане узнали, что кроме ракет в мире есть еще такое достижение цивилизации, как туалетная бумага. Что интересно, что к отсутствию банального средства личной гигиены настолько привыкли, что первое время туалетную бумагу даже никто не хотел брать, но потом она резко стала дефицитом.

Мирович также подытожил, что в СССР не существовало нормальной культуры ухода за зубами.

"Советская власть могла предложить гражданам лишь плакаты "чистите зубы утром и вечером" и зубной порошок, который за два десятилетия стирал зубы до корня. Добавьте к этому плохое и однообразное высокоуглеводное питание, тяжелую работу и плохую экологию – и станет понятно, почему часто уже к 30-40 годам у советских граждан выпадали зубы", – подчеркнул он.

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