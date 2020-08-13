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Почему нельзя расчесывать мокрые волосы: названы основные причины

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Красота
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Названы причины, почему нельзя расчесывать мокрые волосы

Названы причины, почему нельзя расчесывать мокрые волосы. TFA.ORG.UA

Мокрые волосы более тяжёлые, чем сухие, поэтому их легче травмировать. Под влиянием теплой воды кожа головы распаривается, а луковица волоса проще отделяется. Как следствие – потеря большого количества волос.

Расчесывание волос – необходимый компонент ухода за своей внешностью, но часто девушки допускают ошибки во время этой процедуры, пишет издание "Рамблер".

Чтобы не травмировать структуру волос и не получить секущиеся концы, после мытья головы следует держать на голове полотенце около 10 минут. Затем нанести средство, облегчающее расчесывание, и только тогда брать в руку расческу. Если без расчесывания мокрых волос по каким-то причинам обойтись невозможно, стоит взять расческу с редкими зубьями.

Расчесывать мокрые волосы нельзя

Расчесывать мокрые волосы нельзя UkrMedia

Для вьющихся девушек есть другой метод – нужно промыть волосы шампунем, нанести бальзам или маску и затем начинать расчесывать. Уже после всех процедур нужно промыть и просушить волосы. Именно так структура волос будет сохраняться долгое время в здоровом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная блогерша Бриттани Ксавье показала, как сделать красивую укладку с помощью простого карандаша, и сняла процесс на камеру.

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