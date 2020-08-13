Почему нельзя расчесывать мокрые волосы: названы основные причины

Мокрые волосы более тяжёлые, чем сухие, поэтому их легче травмировать. Под влиянием теплой воды кожа головы распаривается, а луковица волоса проще отделяется. Как следствие – потеря большого количества волос.

Расчесывание волос – необходимый компонент ухода за своей внешностью, но часто девушки допускают ошибки во время этой процедуры, пишет издание "Рамблер".

Чтобы не травмировать структуру волос и не получить секущиеся концы, после мытья головы следует держать на голове полотенце около 10 минут. Затем нанести средство, облегчающее расчесывание, и только тогда брать в руку расческу. Если без расчесывания мокрых волос по каким-то причинам обойтись невозможно, стоит взять расческу с редкими зубьями.

Расчесывать мокрые волосы нельзя UkrMedia

Для вьющихся девушек есть другой метод – нужно промыть волосы шампунем, нанести бальзам или маску и затем начинать расчесывать. Уже после всех процедур нужно промыть и просушить волосы. Именно так структура волос будет сохраняться долгое время в здоровом состоянии.

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