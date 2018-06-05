Почему не стоит ходить в солярий: специалисты озвучили аргументы "за" и против"

Безусловно, в последнее время популярность соляриев, как и фанатическая любовь к неестественному загару, заметно уменьшились, но даже в 2018 году отучить некоторых от чрезмерного увлечения солярием бывает довольно трудно.

О том, что солярии совершенно не полезны для кожи, наверняка знает каждая девушка, но при этом, несмотря на все предостережения, многие по-прежнему игнорируют их. Для тех, кто сомневается, стоит ли посещать солярий, специалисты собрали перечень неоспоримых доводов, которые помогут расставить все точки над "і", пишет "Рамблер".

Медицинские предостережения

Есть множество медицинских причин, по которым не стоит злоупотреблять ультрафиолетом, при этом не только в солярии, но и при обычном пребывании на солнце. Как солнечные, так и искусственные УФ-лучи могут спровоцировать обострение заболеваний и ухудшить состояние сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной системы. Но самое опасное - крайне высок риск развития заболеваний, связанных с онкологическими процессами. И хотя в дерматологии УФ-лучи могут быть крайне эффективно использованы для лечения некоторых заболеваний, есть и целый список особенностей, при которых солярий категорически противопоказан: любые воспалительные процессы на коже, дерматиты, витилиго и другие.

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Лекарства могут преподнести вам сюрприз

Прием медикаментов, даже не связанный с тяжелыми заболеваниями, может вызвать фотодерматит. Сам по себе препарат может и не вызывать аллергической реакции, как и ультрафиолетовые лучи, но их совмещение часто приводит к серьезной воспалительной реакции с покраснением и шелушением вплоть до волдырей. К таким препаратам относятся почти все гормональные вещества, большая часть антибиотиков, препараты для лечения неврологических заболеваний, некоторые группы витаминов.

Группа риска

Если у вас большое количество родинок и вы подвергаете их частому и длительному воздействию ультрафиолета, вы попадаете в группу риска по развитию злокачественных образований. Конечно, это относится не ко всем людям. Условный ориентир такой: если у вас на одной руке или ноге есть образования размером от 0,3 см и выше и их количество больше 10, вам точно противопоказано повышенное количество солнечных лучей. При нахождении на солнце надо использовать солнцезащитный крем более интенсивно и при необходимости наносить повторно.

Фототип

Есть противопоказания, связанные с фототипом. К первому и второму фототипам относятся люди со светлой кожей и светлыми глазами, которые при взаимодействии с ультрафиолетом сначала обязательно получают ожог. Пигмент у них вырабатывается медленно и в незначительных количествах. Любой загар происходит у них через воспалительные процессы на коже. Им однозначно не рекомендовано посещение солярия.

Чрезмерное увлечение солярием

Должны учитываться доза, количество и причины применения ультрафиолета. В медицине он используется как способ лечения многих заболеваний. Солярий - пришедшая из медицины технология. Но если в этой сфере это максимально безопасная для здоровья процедура под контролем врача, то самостоятельное применение в салонах красоты может привести к негативным последствиям. Если вы ходите в солярий, надо обращать внимание на то, чтобы оборудование было сертифицировано и работало исправно, обязательно наносить специальные защитные средства на кожу.

Витамины

Выработка витамина D - не то, что стоит ожидать от солярия. Это вещество появляется в организме благодаря питанию и определенными продуктами и получению необходимых веществ, которые под действием ультрафиолета трансформируются в нужный нам витамин D3. Но его невозможно получить впрок. Это нестабильное вещество, которое сразу вступает во взаимодействие и расходуется организмом. Полезнее будут прогулки на свежем воздухе течение часа ежедневно вне зависимости от времени года.

Обезвоживание

Частое использование ультрафиолета приводит к трансдермальной потери жидкости. После загара кожу обязательно нужно интенсивно увлажнять.

Оптический обман

Ультрафиолет всего лишь маскирует, а не устраняет дефекты. Это оптический обман. Солярий не решает проблем кожи, в отличие от солнечных лучей.

Отсутствует антибактериальный эффект

Солнечные лучи действительно оказывают определенный антибактериальный эффект, а искусственный ультрафиолет в солярии - нет.

Опасное излучение

В солярии длина волн подобрана так, чтобы они проникали достаточно глубоко и вызывали длительный эффект, чтобы пигмент проявлялся в большом количестве. Но при этом лучи, оставляющие выраженную пигментацию, гораздо более разрушительны для клеток кожи.

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