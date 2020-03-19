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19 марта • обновлено в 02:58
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/ Красота

Почему мы рано стареем: названы главные причины проблем с кожей

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Практически каждый человек хочет подольше оставаться молодым, иметь здоровую и гладкую кожу. Однако существуют некоторые причины, которые способствуют ускорению ее старения.

О том, что больше всего влияет на преждевременное старение кожи – пишет "Рамблер Женский".

Это убивает молодость: названы главные причины старения кожи

Фото: academybeauty.ru

Загар

Воздействие ультрафиолета – один из главных факторов быстрого старения кожи. Поэтому косметологи советуют перед выходом на улицу в солнечную погоду наносить на открытые участки тела солнцезащитный крем с высокой степенью защиты – SPF50.

Это убивает молодость: названы главные причины старения кожи

Фото: eucerin.u

Курение

Курение также сильно ускоряет старение, снижает эластичность и вызывает потускнение кожи. Кроме того, такая привычка разрушает и здоровье в целом.

Это убивает молодость: названы главные причины старения кожи

Фото: domovei.com

Неправильное питание

В результате неправильного питания кожа лица теряет свой блеск, становится безжизненной, отекшей. Это приводит к быстрому образованию морщин. Поэтому следует исключить из своего рациона мучное, сладости и обработанные продукты из мяса.

Это убивает молодость: названы главные причины старения кожи

Фото: kp.ua

Стресс

Стресс – это худшее, что может произойти для красоты и здоровья человека любого возраста. Он губительно воздействует и на кожу, замедляя выработку коллагена.

Это убивает молодость: названы главные причины старения кожи

Фото: skin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

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Автор
Кристина Долматова
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