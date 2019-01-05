Бабушка сказала мне, что все модели проститутки. Я доказываю обратное — победительница "Топ-модели по-украински"

19-летняя Яна Кутишевская рассказала OBOZREVATEL о своей попытке №2, кастингах, каблуках и смене имиджа.

Когда эта андрогинная девушка пришла на проект Нового канала "Топ-модель по-украински", никто и подумать не мог, что она дойдет до финала. Да, худая и высокая, да, с интересным лицом. Но Яна совсем не умела ходить на каблуках, некомфортно чувствовала себя в платьях и вообще вела себя как пацанка. За время проекта она научилась идеальному дефиле, стала мудрее и женственнее. И, в итоге, именно она стала победительницей второго сезона "Топ-модели по-украински".

– Яна, почему решила прийти на проект?

– Несколько лет назад я совершенно случайно начала смотреть третий сезон "Супермодель по-украински". Точнее, его смотрела моя подруга. Я попала на 15 минут выпуска. А потом так подсела, что пересмотрела все. Загорелась этим проектом и решила, что обязательно должна пойти на следующий сезон.

– На кастинг ты пришла вместе со своей девушкой Лерой. Кто кого привел?

– Лере проект был вообще неинтересен. У нее есть хорошее агентство, она давно занимается моделингом. И на "Топ-модель по-украински" пошла просто за компанию со мной.

– В итоге ты прошла в 15-ку, а она нет. Вы заранее договорились, что не будете покидать проект за компанию друг с другом?

– Да. Мы оговорили – если кто-то из нас уходит, то второй продолжает участие. Тем более что проект был моей целью, а не Лериной. И я знала, что если мне выпадет шанс пройти дальше, я от него добровольно не откажусь.

В прошлом сезоне телекастинг тоже прошла пара. И когда девушку не взяли в сезон, парень ушел вместе с ней. Считаю, что это был очень глупый поступок. Вы же расстаетесь не на всю жизнь, максимум – на 4,5 месяца.

Нам с Лерой уже, кстати, было не впервой расставаться на такой долгий период. Мы натренированы в этом плане. Когда познакомились, Лера уже работала моделью и часто улетала на контракты. Конечно, разлука дается непросто. Но мы обе понимаем, на что и для чего идем.

– На проекте у вас отбирали телефоны. Когда появлялась возможность позвонить, кому звонила?

– Да, мы сдавали мобильники. Но я ничего не имела против этого правила. Обычно, когда у человека есть телефон, то он в него время от времени залипает. А так мы с участниками все время общались друг с другом, никаких звонков и переписок.

Ни для кого не секрет, что у некоторых участников телефоны все же были. Но мы все этой контрабандой пользовались. Например, я брала мобильный у Макса Осадчука. Звонила маме и Лере. Рассказывала, что у меня все хорошо, что я нормально питаюсь, здорова. Об испытаниях ничего не говорила, чтобы им потом было интересно смотреть выпуски. Так что просто болтали о жизни.

– За время съемок у вас было 64 испытания. Расскажи о своих любимых.

– У меня огромный топчик из любимых конкурсов. Честно говоря, не представляю, как эксперты вот уже пять лет умудряются придумывать что-то новое для участников.

Одним из самых любимых стала фотосессия "Офелии". Для съемки нас вывезли в гранитный каньон с озером посередине. Мы позировали в воде в белых нарядах и с цветами. Было ощущение, что все участники перенеслись в ХІХ век и зашли в гости к Пушкину. А потом дружно решили утопиться (смеется). Было очень красиво

. Даже несмотря на то, что я жуткая мерзлячка, а на этой фотосессии было дико холодно, мне все равно безумно понравилось. Тогда еще с нами работал очень крутой фотограф, Олег Феникс. И фоторезультат превзошел все мои ожидания. Я бы с удовольствием повторила эту съемку. В ней чувствуется нежность.

Выбрать любимое дефиле тоже непросто. Каждое второе было нереально красивым, а каждое первое – необычным. Мы ходили по горящим углям, по подиуму, подвешенному в 20-ти метрах над землей. Но одно из самых-самых было связано с водой. Проходка под названием "Трансформация платья". Мы дефилировали, а в конце подиума делали точку и немного задерживались. В это время на нас обрушивался ливень, и одежда меняла цвет. На этом испытании мы поцеловались с Максом Осадчуком.

Решили удивить экспертов такой необычной точкой. И какой бы мы ни были ориентации, выглядело это круто! Правда, эксперты решили, что наш экспромт был не в тему, не подходил к идее дефиле. Но мне все равно очень понравилось, как это выглядело. Я бы повторила! Кстати, моя девушка Лера совсем не ревновала, что я целовалась на проекте с парнем. Он же гей!

– Ты продержалась на проекте 4,5 месяца. Чему научилась за это время?

– Я молчу о том, что пришла на "Топ-модель по-украински" полным нулем в моделинге. У меня до реалити не было ни одной фотосессии, ни одного показа. Даже селфи стеснялась делать. О красивой походке вообще молчу. Поэтому на проекте я научилась быть моделью. А еще очень повзрослела и стала увереннее в себе. Но главное достижение – это, конечно каблуки.

– Кстати, расскажи, как ты училась ходить на шпильках? Сложно было?

– В этом мне очень помогли Алла Костромичева и моя лучшая подруга на проекте (и после него) Юля Дыхан. Я очень много тренировалась. Когда все участники приезжали уставшие после испытаний и ложились отдыхать, я обувала лодочки на шпильке и маршировала.

Алла помогла понять, в чем проблема моей походки "Буратино". Я очень старалась держаться ровно, как доска. И у меня автоматически зажимались плечи. Не понимала, почему мне всегда делают замечания по поводу дефиле. Ведь иду так ровно! Алла посоветовала мне расслабиться. Я долго переучивала себя, и в итоге научилась красиво ходить.

Вторая проблема была в том, что у меня узкая нога. И я буквально выпадаю из обуви. Так что училась держаться пальцами за туфли (смеется).

– Кажется, в одном из выпусков Алла Костромичева даже подарила тебе туфли-лодочки. Носишь их?

– Нет, Алла не подарила мне туфли, а дала их поносить. Она узнала, что мои великоваты, да и каблуки на них сбиты. Поэтому тренировать в них дефиле ужасно неудобно и даже немного опасно. Вот Алла и одолжила мне обувь. Спасибо ей за это огромное. Но после окончания съемок я их, конечно же, вернула.

– Итак, на проекте ты научилась ходить на каблуках, носить платья. Вообще стала более женственной. А твой повседневный стиль в одежде поменялся?

– Мой стиль в одежде практически не изменился. Да, я стала относиться к юбкам и платьям более лояльно, но наряжаться все равно не полюбила. Хотя в моем гардеробе появилась юбка. Короткая!

Вообще, не думаю, что мне нужно менять стиль. Или стараться быть более женственной в реальной жизни. Ведь главное, что на съемочной площадке я могу быть и женственной, и мужественной. Вот что нужно от модели.

– Еще год назад могла себе представить, что твоя жизнь настолько кардинально изменится?

– Нет, конечно! (смеется) Год назад я думала, что буду работать тренером по фитнесу в Одессе или максимум в Киеве. О модельной карьере даже не мечтала. Хотя вру. Когда была маленькой, то задумывалась о моделинге.

Мне было лет 12, и я случайно увидела по телевизору модный показ. Мне очень понравилось, как выглядят модели – решила, что хочу быть, как они. Своим желанием поделилась с бабушкой по дороге в школу. Сказала ей: "Бабушка, я хочу стать моделью". А она мне: "Фу, Яна, нет. Все модели – проститутки. Ты так хочешь работать?" Я испугалась и передумала. Зато теперь собственным примером могу доказывать всем и каждому: быть моделью – круто, не зазорно и совсем не пошло.