Победитель Евровидения изменился до неузнаваемости: фото

Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал, который перенес операцию по пересадке сердца, кардинально сменил имидж.

Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram. На них он позировал с короткой стрижкой и отпущенной бородой.

Сальвадор Собрал Фото:instagram/salvadorsobral

Отметим, что из романтичного юноши с длинными волосами, Сальвадор превратился в мужественного подкачанного южного мачо.

Сальвадор Собрал Фото:instagram/salvadorsobral

Сальвадор Собрал Фото:instagram/salvadorsobral

Напомним, Сальвадор Собрал победил на конкурсе Евровидение-2017, который проходил в Киеве. Уже тогда музыкант страдал от серьезного заболевания — врожденного порока сердца. В 2017 году ему пересадили донорский орган. После длительного восстановления Собрал вернулся к полноценной жизни.

Фото:instagram/salvadorsobral

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель песенного конкурса Евровидение-2017 португалец Сальвадор Собрал впервые выступил после операции по пересадке сердца.