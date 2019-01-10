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Победитель Евровидения изменился до неузнаваемости: фото

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Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал, который перенес операцию по пересадке сердца, кардинально сменил имидж.

Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram. На них он позировал с короткой стрижкой и отпущенной бородой.

Победитель Евровидения изменился до неузнаваемости: фото

Сальвадор Собрал

Фото:instagram/salvadorsobral

Отметим, что из романтичного юноши с длинными волосами, Сальвадор превратился в мужественного подкачанного южного мачо.

Победитель Евровидения изменился до неузнаваемости: фото

Сальвадор Собрал

Фото:instagram/salvadorsobral

Победитель Евровидения изменился до неузнаваемости: фото

Сальвадор Собрал

Фото:instagram/salvadorsobral

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Напомним, Сальвадор Собрал победил на конкурсе Евровидение-2017, который проходил в Киеве. Уже тогда музыкант страдал от серьезного заболевания — врожденного порока сердца. В 2017 году ему пересадили донорский орган. После длительного восстановления Собрал вернулся к полноценной жизни.

Победитель Евровидения изменился до неузнаваемости: фото

Фото:instagram/salvadorsobral

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель песенного конкурса Евровидение-2017 португалец Сальвадор Собрал впервые выступил после операции по пересадке сердца.

Персона
Сальвадор Собрал
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