Питание, спорт и сон: 44-летняя Канделаки раскрыла секрет красоты

Мария Дидык Красота 23:59, 26.05.2020 Обновлено: 00:19, 27.05.2020

Для того, чтобы хорошо и молодо выглядеть известная российская ведуща Тина Канделаки придерживается множества правил. Например, она спит не менее 8 часов в сутки, избегает стресса, а также не употребляет мясо.

О том, как звезде удается сохранять молодость и красоту пишет SM.News.

instagram.com/tina_kandelaki

Правила, которых придерживается Тина Канделаки:

  • Избегать стресса, он сильно отражается на вашем внешнем виде;

  • Сон — это лучший отдых, минимум 8 часов в сутки;

  • Расслабляться нужно не с бокалом в руке, а в ванной с ароматическим маслом;

  • Движение — минимум 10000 шагов в день;

  • Фрукты и овощи — от мяса известная телеведущая отказалась еще несколько лет назад;

  • Занятия спортом.

Просыпается Канделаки в 06:30-07:00, далее утренняя тренировка, затем завтрак. Чтобы сэкономить время, известная ведущая делает интервальные тренировки или бегает натощак.

Также она поддерживает свою форму без определенных диет и подсчета калорий. Мясо и птица в рационе известной телеведущей отсутствуют. Чтобы держать свой вес в "рамках дозволенного", Канделаки заменяет сладости сухофруктами и орехами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram. Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".

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