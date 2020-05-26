Питание, спорт и сон: 44-летняя Канделаки раскрыла секрет красоты

Для того, чтобы хорошо и молодо выглядеть известная российская ведуща Тина Канделаки придерживается множества правил. Например, она спит не менее 8 часов в сутки, избегает стресса, а также не употребляет мясо.

О том, как звезде удается сохранять молодость и красоту пишет SM.News.

instagram.com/tina_kandelaki

Правила, которых придерживается Тина Канделаки:

Избегать стресса, он сильно отражается на вашем внешнем виде;

Сон — это лучший отдых, минимум 8 часов в сутки;

Расслабляться нужно не с бокалом в руке, а в ванной с ароматическим маслом;

Движение — минимум 10000 шагов в день;

Фрукты и овощи — от мяса известная телеведущая отказалась еще несколько лет назад;

Занятия спортом.

Просыпается Канделаки в 06:30-07:00, далее утренняя тренировка, затем завтрак. Чтобы сэкономить время, известная ведущая делает интервальные тренировки или бегает натощак.

Также она поддерживает свою форму без определенных диет и подсчета калорий. Мясо и птица в рационе известной телеведущей отсутствуют. Чтобы держать свой вес в "рамках дозволенного", Канделаки заменяет сладости сухофруктами и орехами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram. Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".