Питание, спорт и сон: 44-летняя Канделаки раскрыла секрет красоты
Для того, чтобы хорошо и молодо выглядеть известная российская ведуща Тина Канделаки придерживается множества правил. Например, она спит не менее 8 часов в сутки, избегает стресса, а также не употребляет мясо.
О том, как звезде удается сохранять молодость и красоту пишет SM.News.
Правила, которых придерживается Тина Канделаки:
Избегать стресса, он сильно отражается на вашем внешнем виде;
Сон — это лучший отдых, минимум 8 часов в сутки;
Расслабляться нужно не с бокалом в руке, а в ванной с ароматическим маслом;
Движение — минимум 10000 шагов в день;
Фрукты и овощи — от мяса известная телеведущая отказалась еще несколько лет назад;
Занятия спортом.
Просыпается Канделаки в 06:30-07:00, далее утренняя тренировка, затем завтрак. Чтобы сэкономить время, известная ведущая делает интервальные тренировки или бегает натощак.
Также она поддерживает свою форму без определенных диет и подсчета калорий. Мясо и птица в рационе известной телеведущей отсутствуют. Чтобы держать свой вес в "рамках дозволенного", Канделаки заменяет сладости сухофруктами и орехами.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram. Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".