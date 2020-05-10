Перестаньте так делать! Названы привычки, которые портят внешность

Совершенных людей нет – даже у тех, кто тщательно следит за своей внешностью, существуют привычки, которые не следует повторять.

О трех безобидных привычках, которые приносят вред внешности – рассказал Harpersbazaar.

Привычка обдирать лак с ногтей

Кроме того, что это неопрятно, вы можете случайно повредить ноготь, если лак держится крепко. В результате вы повредите ногтевую пластину и ногти станут слабыми. Всегда пользуйтесь специальной жидкостью для снятия лака.

Фото: msn.com

Привычка трогать лицо руками

Как бы сложно ни было контролировать этот процесс, делать это необходимо, ведь на руках скапливается большое количество микробов. Даже если вы часто моете руки, абсолютной стерильности все равно вряд ли добьетесь. А тем, что вы постоянно трогаете свое лицо – можете занести инфекцию и спровоцировать воспаления.

Фото: fireinspire.com.ua

Привычка кусать губы

Большое количество представительниц прекрасного пола во время обдумывания чего-либо или волнения начинают кусать губы. Часто это происходит неосознанно. Однако нужно помнить, что в результате губы будут выглядеть некрасиво и воспалено. Если эта привычка связана с нервозностью, попробуйте жевать жевательную резинку.

Фото: mesoestetic.com.ua

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