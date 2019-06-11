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/Красота

"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото

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Жена Алексея Завгороднего (Позитива) из "Время и Стекло" Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась эротическим фото.

Так, снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенной позе в купальнике наклонившись вперед и продемонстрировав "пятую точку".

"Я люблю лето", прокомментировала публикацию Анна.

Алексей Завгородний с женой Анной

Алексей Завгородний с женой Анной

Фото из Instagram

Соблазнительная Анна Завгородняя

Соблазнительная Анна Завгородняя

Фото из Instagram

Новости
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото

"Аня, ты прекрасна", "Ну какая же у тебя красивая фигура", "Позитиву повезло", "Переплюнула Каменских", "Огонь", прокомментировали поклонники.

"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото
"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото
"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото
"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото
"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото жены Позитива, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру

Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Анна Завгородняя в откровенном купальнике

Анна Завгородняя в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру

Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Анна Завгородняя засветила пышную грудь

Анна Завгородняя засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Завгородний (Позитив) рассказал о первом сексе со своей нынешней женой Аней.

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Персона
Алексей Завгородний (Позитив)
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