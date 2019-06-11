"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото

Жена Алексея Завгороднего (Позитива) из "Время и Стекло" Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась эротическим фото.

Так, снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенной позе в купальнике — наклонившись вперед и продемонстрировав "пятую точку".

"Я люблю лето", — прокомментировала публикацию Анна.

Алексей Завгородний с женой Анной Фото из Instagram

Соблазнительная Анна Завгородняя Фото из Instagram

"Аня, ты прекрасна", "Ну какая же у тебя красивая фигура", "Позитиву повезло", "Переплюнула Каменских", "Огонь", — прокомментировали поклонники.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото жены Позитива, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анна Завгородняя в откровенном купальнике Фото из Instagram

Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Завгородняя засветила пышную грудь Фото из Instagram

Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Завгородний (Позитив) рассказал о первом сексе со своей нынешней женой Аней.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!