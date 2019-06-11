"Переплюнула Каменских": жена звезды "Время и Стекло" поразила эротическим фото

Жена Алексея Завгороднего (Позитива) из "Время и Стекло" Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась эротическим фото.
Так, снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенной позе в купальнике — наклонившись вперед и продемонстрировав "пятую точку".
"Я люблю лето", — прокомментировала публикацию Анна.
Алексей Завгородний с женой Анной
Фото из Instagram
Соблазнительная Анна Завгородняя
Фото из Instagram
"Аня, ты прекрасна", "Ну какая же у тебя красивая фигура", "Позитиву повезло", "Переплюнула Каменских", "Огонь", — прокомментировали поклонники.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото жены Позитива, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Завгородняя в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Анна Завгородняя сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Завгородняя засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Завгородняя продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Завгородний (Позитив) рассказал о первом сексе со своей нынешней женой Аней.
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