Парикмахер назвала главную ошибку при мытье головы

Стилист из США раскрыла главную ошибку при мытье головы.

Парикмахер по имени Фелисити рассказала в своем Twitter, что нужно мыть волосы шампунем два раза, а не один.

При первом мытье кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.

"А при втором использовании шампунь уже начинает выполнять свою основную функцию", – пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы качество волос не портилось, лучше мыть их не чаще 2-3 раз в неделю.

Также парикмахер посоветовала наносить очищающее средство только на корни волос, поскольку остальным прядям для промывки достаточно пены, которая образуется во время мытья.

Она объяснила, что влажные волосы можно расчесывать только после применения кондиционера.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный парикмахер Брэд Мондо заявил, что люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы.

Он объяснил, что независимо от длины шевелюры необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос.

Также Мондо добавил, что во время мытья головы вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.