Парень благодаря пластике превратился в куклу Bratz. Фото

23-летний чешский фотограф Гонзо осуществил свою мечту и стал копией куклы Bratz.

Парень увеличил грудь, губы и нарастил волосы. А после очередной пластической операции за 56 тысяч чешских крон (70 тысяч гривен) ему наложили на лицо десяток швов (фото смотрите ниже).

"Было очень больно, но с каждым днем мне становилось лучше", – признался 23-летний Гонзо.

Так фотограф выглядел до пластических операций Medialeaks

Парня не узнают старые друзья, ведь от прошлого Гонзы не осталось и следа. Фотограф ходит с идеальным маникюром и в яркой одежде – все, как должно быть у куклы. Теперь он стал предпринимателем – продает накладные ресницы и другую косметику.

Гонзо стал копией куклы Bratz Instagram @bratzdoll_brno

Гонзо мечтал стать похожим на куклу Instagram @bratzdoll_brno

Парень превратился в куклу Instagram @bratzdoll_brno

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, превратился из копии Кена на куклу Барби, решил стать матерью.