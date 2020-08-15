Парень благодаря пластике превратился в куклу Bratz. Фото

Ольга Веркалец Красота 17:47, 15.08.2020

23-летний чешский фотограф Гонзо осуществил свою мечту и стал копией куклы Bratz.

Парень увеличил грудь, губы и нарастил волосы. А после очередной пластической операции за 56 тысяч чешских крон (70 тысяч гривен) ему наложили на лицо десяток швов (фото смотрите ниже).

"Было очень больно, но с каждым днем мне становилось лучше", – признался 23-летний Гонзо.

Так фотограф выглядел до пластических операций
Medialeaks

Парня не узнают старые друзья, ведь от прошлого Гонзы не осталось и следа. Фотограф ходит с идеальным маникюром и в яркой одежде – все, как должно быть у куклы. Теперь он стал предпринимателем – продает накладные ресницы и другую косметику.

Гонзо стал копией куклы Bratz
Instagram @bratzdoll_brno
Гонзо мечтал стать похожим на куклу
Instagram @bratzdoll_brno
Парень превратился в куклу
Instagram @bratzdoll_brno

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, превратился из копии Кена на куклу Барби, решил стать матерью.

Комментировать
Lady Красота

Смотрите также

Ярош призвал сплотиться вокруг партии Порошенко "Европейская Солидарность"

Россияне пожаловались на хамство и высокие цены в Крыму

Зеленский о выдаче вагнеровцев России: последствия будут трагическими

Офис Зеленского – о передаче вагнеровцев РФ: ожидали от Беларуси более корректного решения

Священника ПЦУ высадили из автобуса из-за замечания о российской музыке