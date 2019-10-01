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1 октября • обновлено в 22:42
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/ Красота

"Папина красота!" Якубович показал повзрослевшую дочь

1.8т Читать материал на украинском

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович показал повзрослевшую дочь публике.

Соответствующий снимок, на котором нарядные отец с 21-летней Варварой позируют перед камерами, обнародован на странице "Дневники знаменитостей" в Instagram.

"Леонид Якубович поделился совместным снимком с дочкой", – подписано под фотографией, на которой высокая девушка стоит рядом с Якубовичем в вечернем платье.

Леонид Якубович и дочь Варвара

Леонид Якубович и дочь Варвара

instagram/dnevniki_znamenitostey

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Пользователи заметили, что Варвара прекрасно выглядит. А некоторые даже предположили, что девушка занимается спортом из-за ее роста.

"Папкина красота", "Красавица, и видимо спортсменка", "Это папина дочка и его радость и счастье", "На папу похожа", – отреагировали в сети.

"Папина красота!" Якубович показал повзрослевшую дочь
"Папина красота!" Якубович показал повзрослевшую дочь
"Папина красота!" Якубович показал повзрослевшую дочь
"Папина красота!" Якубович показал повзрослевшую дочь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Варвара прояснила ситуацию.

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Персона
Леонид Якубович
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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