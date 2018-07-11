Папарацци подловили супермодель Джиджи Хадид без бюстгальтера

Американская супермодель Джиджи Хадид попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. 23-летняя модель направлялась в редакцию издания V Magazine.

Хадид надела синий топ на тонких бретельках и светло-голубые укороченные джинсы с высокой посадкой.

Джиджи Хадид Фото: Getty

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На публике модель появилась без бюстгальтера. Скорее всего, своим выходом Джиджи поддержала движение "Освободи соски" (Free the nipples), которое в своей новой коллекции упомянул Жан-Поль Готье во время недавней Недели моды в Париже.

Свой образ красотка дополнила сумкой от Chanel, очками и туфлями телесного цвета.

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