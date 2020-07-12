Озвучен простой секрет омоложения кожи: поможет витамин Е

Включение в рацион продуктов, содержащих витамин Е, является простым способом омоложения кожи.

Как сообщает MedikForum.ru, витамин Е является антиоксидантом, помогая снизить активность свободных радикалов – нестабильных молекул, которые повреждают клетки. Солнечный ультрафиолет ускоряет их образование, и в результате кожа быстро стареет, покрываясь морщинами и пигментными пятнами.

Как витамин Е борется со старением

Витамин Е помогает эффективно противостоять этому. Под его влиянием кожа сохраняется свежей и эластичной. Также витамин дает эффект лифтинга, стимулируя процессы клеточной регенерации. Поэтому он включен в состав многих омолаживающих кремов.

Тем не менее основную часть витаминов кожа получает с кровотоком и благодаря работе системы пищеварения, поэтому витамин Е в первую очередь должен поступать в организм в натуральном виде с продуктами питания, отмечают эксперты.

Многочисленные мелкие морщин, угри, высыпания на коже, шелушение, трещины на губах свидетельствуют о нехватке данного витамина.

Витамин Е в рационе дает эффект лифтинга Фото: kremen.today

Какие продукты содержат витамин Е?

жирная рыба;

зеленые листовые овощи: брокколи, шпинат;

орехи, семечки;

растительные масла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.