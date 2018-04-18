"Относятся как к плюшевому цыпленку": известная модель рlus-size рассказала о дискриминации

Знаменитая австралийская модель формата рlus-size Джессика Вэндер Лихи поделилась историей о дискриминации, с которой ей постоянно приходилось сталкиваться за годы своей карьеры.

По словам Джессики, на протяжении 10 лет она терпела насмешки и упреки относительно своей внешности, а большинство фотографов не хотели с ней работать, отдавая предпочтение более худым девушкам, пишет Metro.

По словам Лихи, во время съемок для большинства рекламных кампаний фотографы отдавали предпочтение моделям со стандартными пропорциями, относясь к ней как к "плюшевому цыпленку".

Публикация от jëssica vandër lëahy (@jessicavanderleahy) 13 Апр 2018 в 3:00 PDT

На последней фотосессии фотограф сказал ей просто улыбаться и выглядеть счастливой, в то время как более стройных моделей попросили позировать сексуально.

"Но мы тоже хотим быть сексуальным. Мы хотим делать все то, что делают наши худые коллеги. Нам не нравится быть "плюшевыми цыплятами", - поделилась Джессика.

Она также добавила, что каждая женщина достойна выглядеть и чувствовать себя привлекательной, а модная индустрия должна быть более тактичной, устанавливая идеалы красоты.

Как сообщал "Обозреватель", одна из самых известных в мире моделей формата plus-size Тесс Холлидей, которая весит более 155 килограммов, жестко высказалась о тех, кто не воспринимает полных людей.