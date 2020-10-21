Откуда взялась тушь для ресниц: в сети напомнили необычную историю

Возникновение туши для ресниц было местами случайным, а само средство – даже опасным для жизни. История связана с косметическим средством от популярной марки Maybelline.

О том, откуда во всеобщее использование пришла эта краска, которой так любят пользоваться для предоставления выразительности взгляда девушки и женщины, напомнили в Telegram-канале Violity (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Смертельно опасной смесью из воды и толченого свинца подкрашивали ресницы женщины Древнего Рима. Египтянки и гречанки посыпали ресницы углем от сожженных палочек. На Востоке использовали сурьму – токсичный химический элемент под номером 51", – перечислили авторы поста несколько фактов.

Известно, что первую тушь в середине XIX века изобрел торговец французского происхождения из Англии Юджин Риммел. Сегодня "rimmel" означает "тушь для ресниц" на нескольких языках, однако в наши дни уже трудно выяснить, как выглядела первая тушь: другие, более поздние, марки заслонили ее образ.

Так, менее опасная "современная" тушь была изобретена в 1913 году юным американским химиком Терри Уильямсом для его сестры Мэйбл. Она без памяти влюбилась в соседа по имени Чет и обратилась к брату с просьбой придумать средство, которое бы сделало ее взгляд более выразительным и манящим.

Первая компактная тушь для ресниц от Maybelline, 1917 год i-w-t.org

"Девушка впала в отчаяние, пытаясь как-то украсить себя, чтобы сразить красотой кавалера, и тогда Терри смешал сажу с вазелином и получил прототип туши, которой пользуются по сей день", – подчеркнули в сообщении Violity.

На рубеже ХІХ-ХХ веков религиозная и высоконравственная королева Англии Виктория установила свои стандарты красоты – в моду вошла чопорность, элегантность и скромность. Американская фирма Maybelline использовала такую девушку Гибсона (идеал женской красоты в те времена) с высоко уложенными на голове волосами и гладким чистым лицом для рекламы своей косметической марки, которая сегодня уже принадлежит компании L'Oreal Telegram-канале Violity

Такую смесь Уильямс спрессовывал в мини-плитки: чтобы накрасить глаза, надо было смочить маленькую кисточку, несколько раз провести ей по плитке, а потом по ресницам. Название продукта было незамысловатым – Lash-Brow-Ine ("Тушь для ресниц и бровей"), его начали распространять по почтовым каталогам.

Maybelline в 1920-х годах

Спустя год Мейбл отправилась под венец со своим возлюбленным. А в 1915-м химик-новатор еще через год создал фирму и назвал ее и саму тушь Maybelline – соединив имя сестры и слово вазелин.

Первая компактная тушь для ресниц от этой косметической марки была выпущена в 1917 году и получила название "Пирожное Мэйбеллин" (англ. Maybelline Cake Mascara). Новинка завладела сердцами представительниц прекрасного пола и удерживает свои позиции до сих пор.

Реклама продукции Maybelline в 1930-х годах

Скриншот сообщения Telegram-канале Violity

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