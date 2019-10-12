Отказалась от напитка: 50-летняя Лопес раскрыла секрет красоты

Американская певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты, которая не увядает с годами.

50-летняя звезда обнародовала на своей странице в Instagram видео, на котором она с сестрой разговаривает о планах на вечер (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"День, когда я иду пропустить стаканчик с друзьями – лучший день недели", – уговаривает артистку сестра.

Почти голая Лопес instagram/jlo

По словам Дженнифер, женщина убеждает ее, что она должна начать пить алкоголь, чего певица не делает в принципе, ведь это плохо отражается на здоровье и коже, в частности.

"Алкоголь провоцирует ломкость сосудов и капилляров, делая кожу воспаленной, красной и чувствительной. Достаточное и глубокое увлажнение – вот главный залог красивой и молодой кожи надолго, а алкоголь обезвоживает ее, делая морщины более заметными", – цитирует издание Сosmopolitan слова голливудского дерматолога Джилла Вейбла.

Джей Ло обладает отличной кожей instagram/jlo

Что примечательно, роскошную внешность Лопес поддерживает не только отказ от вредных привычек. Она тщательно следит за своей кожей, проводит бьюти-процедуры, и самое главное – занимается спортом. Это можно заметить на примере ее концертов – Джей Ло постоянно двигается и танцует.

Лопес - 50 лет instagram/jlo

Дженнифер Лопес instagram/jlo

instagram / jlo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук рассказала о собственном секрете красоты. Она раньше очень стеснялась своей внешности, но пришла к выводу, что только счастье может сделать женщину неотразимой.

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