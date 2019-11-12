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12 ноября • обновлено в 11:18
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/ Красота

От Ющенко до Зеленской: какая из обложек первых леди Украины лучше

1.7т
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Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского номера украинского Vogue.

Супруга президента украсила сразу три обложки издания: на одну был помещен официальный портрет, на второй первая леди запечатлена с двумя детьми и мужем, а на третьей - неофициальный портрет.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Vogue UA

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Vogue UA

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Vogue UA

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Примечательно, что Зеленская - не первая, кто появился в глянце.

Так, в 2016 году супруга Виктора Ющенко Катерина дебютировала в глянцевом издании. Журнал ELLE опубликовал черно-белую фотосессию первой леди и откровенное интервью о профессиональной деятельности, а также семейной жизни и отношениях с мужем.

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

ELLE

Правда, обложку Катерина так и не украсила.

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

ELLE

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко

ELLE

А вот кого журнал ELLE и разместил на обложке, так это жену Петра Порошенко Марину. Первая леди украсила сентябрьский номер издания.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

ELLE

В стильной фотосессии Марина снялась в одежде украинских дизайнеров Лилии Пустовит и Виты Кин.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

ELLE

Марина Порошенко

Марина Порошенко

ELLE

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Елену Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

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Персоны
Марина Порошенко Елена Зеленская Катерина Ющенко
Место
Украина
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