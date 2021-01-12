От каких привычек стоит отказаться до 35 лет, чтобы сохранить молодость: топ-6

Каждая женщина должна заботиться об уходе своего лица, так как из-за элементарных ошибок состояние кожи может ухудшиться. Так, это нужно предусмотреть заранее, чтобы после 35-ти лет выглядеть свежо и молодо.

Одно из главных правил – обязательно снимать макияж перед сном. Подробней об ошибках, которые часто совершают представительницы женского пола, пишет Harper's Bazaar.

Не смывать макияж перед сном

Кожа активно "работает" во время сна: в ней ускоряются процессы детоксикации, заживления и обновления. Поэтому от правильного ночного ухода зависит ее внешний вид утром. Так, тщательно очищайте лицо и шею от загрязнений и макияжа.

Нужно смывать макияж перед сном resnitsi.ru

Наносить средство с SPF раз в день

Защитные факторы действуют только два часа. Если вы выходите на обед, то нанесенная утром тональная основа с SPF уже не обезопасит кожу от ультрафиолета. Но это не значит, что вам необходимо смывать весь макияж и наносить его заново: в течение дня вы можете обновлять защиту, используя пудры, кушны и спреи для лица с SPF.

Использовать эксфолианты нерегулярно

Необходимо регулярно отшелушивать ороговевшие клетки кожи. Для более заметных результатов действуйте по такому плану: 1-2 раза в неделю применять эксфолиант с абразивными частичками, а затем наносить тоник или сыворотку с кислотами.

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Нарушать режим сна

В течение дня коже приходится противостоять многим негативным факторам, среди которых – ультрафиолетовое излучение и загрязненный городской воздух. Поэтому особенно важно дать ей возможность восстановиться. Если пренебрегать здоровым сном, вы лишаетесь сияния и тонуса кожи.

Не очищать кисти для макияжа

Не забывайте, что при соприкосновении с кожей лица на кисть попадают бактерии и со временем они накапливаются между ворсинками. Соответственно, во время каждого последующего использования бактерии вновь возвращаются на ваше лицо. Поэтому необходимо регулярно мыть кисти с мылом и время от времени применять специальные спреи.

Употреблять много сладостей

Исследования показали, что продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб и сладости) провоцируют появление акне, в то время как продукты с низким гликемическим индексом (большинство фруктов и бобовых) не вызывают появление высыпаний.

Не употребляйте много сладостей WMJ.ru

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