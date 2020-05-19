От чего нужно отказаться до 30 лет: названы привычки

Мария Дидык Красота 10:51, 19.05.2020

С возрастом девушкам приходится отказаться от многих привычек. Например, следует перестать брать деньги у родителей или пить дешевый алкоголь.

Список вещей, которые необходимо прекратить делать до 30 лет публикует Cosmopolitan.

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  • Воспринимать родителей, как домработницу.

  • Употреблять бюджетный алкоголь.

  • Иметь незащищенный секс.

  • Идеализировать школьных друзей.

  • Жаловаться, что ты много съела.

pexels.com

  • Критиковать свое тело.

  • Стесняться своих хобби.

  • Отмахиваться от комплиментов.

  • Принимать деньги от родителей.

  • Соглашаться без особого желания.

pexels.com

  • Преклоняться перед знаменитостями.

  • Неуважительно отзываться о себе.

  • Переживать о том, что о тебе говорят другие.

  • Покупать одежду на размер меньше в надежде похудеть.

pexels.com

  • Тусоваться с недоброжелательными людьми.

  • Стесняться попросить о помощи.

  • Трепать языком, а не делать.

  • Ждать, что парень сделает первый шаг.

  • Бояться людей, с которыми ты еще не знакома.

pexels.com

  • Сплетничать о подружках.

  • Употреблять подростковый слэнг.

  • Винить других в своих ошибках.

  • Отправлять пьяные смс, голые фото или сообщения в чат.

  • Носить старое белье.

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  • Увлекаться энергетическими напитками.

  • Жить в несносных условиях.

  • Тратить деньги, будто завтра не наступит.

  • Сохнуть по плохим мальчикам.

  • Спать до обеда.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет.

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