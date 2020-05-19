От чего нужно отказаться до 30 лет: названы привычки
С возрастом девушкам приходится отказаться от многих привычек. Например, следует перестать брать деньги у родителей или пить дешевый алкоголь.
Список вещей, которые необходимо прекратить делать до 30 лет публикует Cosmopolitan.
Воспринимать родителей, как домработницу.
Употреблять бюджетный алкоголь.
Иметь незащищенный секс.
Идеализировать школьных друзей.
Жаловаться, что ты много съела.
Критиковать свое тело.
Стесняться своих хобби.
Отмахиваться от комплиментов.
Принимать деньги от родителей.
Соглашаться без особого желания.
Преклоняться перед знаменитостями.
Неуважительно отзываться о себе.
Переживать о том, что о тебе говорят другие.
Покупать одежду на размер меньше в надежде похудеть.
Тусоваться с недоброжелательными людьми.
Стесняться попросить о помощи.
Трепать языком, а не делать.
Ждать, что парень сделает первый шаг.
Бояться людей, с которыми ты еще не знакома.
Сплетничать о подружках.
Употреблять подростковый слэнг.
Винить других в своих ошибках.
Отправлять пьяные смс, голые фото или сообщения в чат.
Носить старое белье.
Увлекаться энергетическими напитками.
Жить в несносных условиях.
Тратить деньги, будто завтра не наступит.
Сохнуть по плохим мальчикам.
Спать до обеда.
Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет.