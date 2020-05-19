От чего нужно отказаться до 30 лет: названы привычки

С возрастом девушкам приходится отказаться от многих привычек. Например, следует перестать брать деньги у родителей или пить дешевый алкоголь.

Список вещей, которые необходимо прекратить делать до 30 лет публикует Cosmopolitan.

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Воспринимать родителей, как домработницу.

Употреблять бюджетный алкоголь.

Иметь незащищенный секс.

Идеализировать школьных друзей.

Жаловаться, что ты много съела.

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Критиковать свое тело.

Стесняться своих хобби.

Отмахиваться от комплиментов.

Принимать деньги от родителей.

Соглашаться без особого желания.

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Преклоняться перед знаменитостями.

Неуважительно отзываться о себе.

Переживать о том, что о тебе говорят другие.

Покупать одежду на размер меньше в надежде похудеть.

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Тусоваться с недоброжелательными людьми.

Стесняться попросить о помощи.

Трепать языком, а не делать.

Ждать, что парень сделает первый шаг.

Бояться людей, с которыми ты еще не знакома.

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Сплетничать о подружках.

Употреблять подростковый слэнг.

Винить других в своих ошибках.

Отправлять пьяные смс, голые фото или сообщения в чат.

Носить старое белье.

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Увлекаться энергетическими напитками.

Жить в несносных условиях.

Тратить деньги, будто завтра не наступит.

Сохнуть по плохим мальчикам.

Спать до обеда.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет.

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