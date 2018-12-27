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Татьяна Святенко
Татьяна Святенко
Доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории, эксперт МОЗ Украины, Вице-Президент Украинской Ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов, Член Европейской Академии Дерматовенерологии, медицинский блогерВсе статьи автора

Осторожно – экспресс-красота: опасные процедуры накануне праздников

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О волшебстве в канун праздников мечтают все, включая взрослых. О том, чтобы за пару часов до Нового года сбросить полинявшую за год шкурку уставшей, замученной стрессами рабочей лошадки и превратиться в принцессу – сияющую и неотразимую.

Салонный маркетинг горячо поддерживает идею быстрых превращений и накануне праздников предлагает буквально за несколько часов преобразить внешность любого, кто обратится к ним за экспресс-красотой.

Специально загуглила предложения салонов красоты накануне праздников: лента так и пестрит процедурами, которые однозначно не стоит делать за несколько дней до важных событий и встреч. Например, пилинги.

Помните Саманту из "Секса в большом городе", которой после этой процедуры пришлось прятать красное лицо на вечеринке под шляпой с вуалью? Абсолютно реальная ситуация, ведь в состав пилингов входят агрессивные кислоты, которые глубоко проникают в кожу, отслаивают верхние слои, провоцируют образование корочек, воспалений, шелушения.

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Период восстановления после манипуляции длится несколько недель. И это при условии, что кожа ожидаемо отреагирует на процедуру. А бывают же и неожиданные реакции.

Отлично помню одну из своих пациенток, телеведущую, которая накануне новогодних съемок решила обновить кожу лица срединным пилингом. У девушки оказалась непереносимость одного из компонентов состава. Ко мне на консультацию уже за экспресс-спасением она приехала 30 декабря с отекшим лицом, покрытым корками и кровянистыми пузырьками. Понятно, что все съемки отменились, понадобилось не меньше трех недель, чтобы лицо можно было уже не прятать под высокими воротниками, шляпами и очками.

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Если уж решили пройти курс пилингов, позаботьтесь, чтобы на ближайший месяц не намечались съемки, праздники и важные мероприятия. А еще – отдых в теплых странах. Яркое солнце и пилинги плохо сочетаются между собой. Даже если солнечные ванны на пляже от последней процедуры отделяют 3-4 недели все равно есть риск заработать гиперпигментацию, ведь поверхностный слой кожи еще полностью не восстановился, и клетки-меланоциты будут активнее вырабатывать пимент в ответ на ультрафиолет. Если вы едите в горы кататься на лыжах – тоже будьте осторожны: лучи солнца, отражающиеся от снега, очень агрессивны, а кожа после пилингов такая беззащитная и восприимчивая.

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В топе предновогодних антипредложений от салонов красоты – волшебные инъекции, обещающие за пару дней до праздника сделать губы соблазнительно пухлыми, лоб потрясающе гладким – словом, добавить красоты с помощью контурной пластики и стереть с лица все следы времени.

Не соблазняйтесь, если не боитесь шокировать друзей и близких "искусанными пчелами" губами и лицом в синяках. Между любыми проколами кожи (а инъекции предполагают работу с иглой) и мероприятием должно пройти не меньше 7-14 дней. Результат от уколов ботулотоксина, мезотерапии, плазмотерапии проявится через одну-две недели, а побочные эффекты могут бросаться в глаза ближайшие семь дней.

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Специальные предпраздничные предложения от косметологических клиник – скидки на лазерные процедуры. Тут нужно помнить вот что: лазерная эпиляция не совместима с загаром, поэтому если на зимние каникулы уже куплены билеты в теплые страны, воевать с нежелательными волосами стоит как-то иначе. Ну и если вдруг кто-то за 3-4 дня до праздников решил удалить на лице яркие сосуды с помощью лазерного импульса (есть такая проблема - купероз), существует риск провести праздники с навязчивым румянцем Деда Мороза, корочками, отечностью, шелушением на лице. Срок восстановления после таких процедур – не меньше 5-10 дней. И главное: если вы пришли в салон с запросом выглядеть красиво завтра с утра, а врачи предлагают вам пройти любую из перечисленных манипуляций, бегите оттуда и забудьте про этот адрес, ведь адекватный специалист должен предупредить о периоде восстановления кожи и возможных реакциях.

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И тут напрашивается вопрос: и то нельзя, и это, а что можно? Реально ли вернуть своему отражению в зеркале отдохнувший и привлекательный вид, если завтра праздник и гости?

На самом деле чудеса существуют. И первое волшебное слово - экспресс-уходы с альгинатными масками. Альгинат – это такой специальный порошок, превращающийся при соединении с водой в пластичную массу. Такая маска наносится на лицо, шею, область декольте на полчаса, очищает поры, подтягивает, увлажняет кожу. Снимаешь маску и сияешь, как новая копейка. Эффект достигается быстро и держится пару суток. Это раз.

Альтернативный вариант безинъекционной мезотерапии за пару дней до торжества – увлажнение кожи коктейлями с гиалуроновой кислотой при помощи дермороллера. Этот прибор внедряет под кожу действующее вещество через микропроколы. Буквально на глазах кожа лица светлеет, увлажняется, омолаживается. Это два.

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Быстро снять отеки и придать лицу отдохнувший вид можно с помощью мягкого гоммажа (специального очищающего кожу крема), сывороток с лифтинговым эффектом, проникающих в клетки кожи с помощью ультразвука.

Хорошая идея утром в день праздника сходить на сеанс микротоковой терапии. Во-первых, чтобы порелаксировать накануне торжества и настроение себе поднять (сам факт заботы о себе и своей внешности непременно его повысит!). А, во-вторых, получить все бонусы процедуры: улучшить кровообращение и лимфооток, глянуть в зеркало в финале и порадоваться ровному цвету лица, свежести и уходу мелких морщинок.

Мгновенный визуальный эффект дает нанесение на кожу кремов-филлеров с силиконом в составе или праймеров с сиянием (основа под макияж), заполняющих морщинки и расширенные поры.

Есть одно но: оптический эффект будет длиться ровно до первого умывания.

Лично я планирую накануне праздника найти время на тканевую маску с гиалуроновой кислотой – это лучшее средство с wow-эффектом (отечность, уставший вид, раздражение кожи – минус, свежесть, ровный тон и молодость - плюс). Правда, как в сказке про Золушку, wow-эффект исчезает через несколько часов, но этого времени вполне достаточно, чтобы наслушаться комплиментов и подарить их окружающим, ведь хорошее настроение, приятные слова и сюрпризы приходят к тем, кто умеет дарить их другим.

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Автор
Татьяна СвятенкоТатьяна Святенко
Место
Украина
Тег
Красота
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