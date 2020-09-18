Не так давно ко мне за помощью обратилась тележурналистка, главной жалобой были плотные узелки, выступившие по контуру губ. Пять лет назад в этой зоне она сделала перманентный макияж, и все это время радовалась своему отражению в зеркале. Пока однажды ей вместе со съемочной группой не пришлось ожидать два часа на сильном морозе прибытия опаздывающего президента. После этого по кайме губ и появились эти уплотнения.

Так под влиянием триггера – низкой температуры – кожа отреагировала на попадание в нее красителя. Диагноз, который я ей поставила "тату-ассоциированная гранулема инородного тела" - сегодня довольно распространенный с учетом моды на перманентный макияж и тату. Состояние провоцирует реакция на краситель, в которую вступают клетки иммунной системы фагоциты: ткани набухают и превращаются в воспаленные зудящие узелки. Это может произойти сразу после процедуры, а может даже через несколько лет. Чтобы избавиться от неэстетичных уплотнений на губах девушке пришлось пройти лечение кортикостероидными препаратами и курс лазеротерапии. И это она еще легко отделалась!

Другая моя пациентка из-за перманентного макияжа чуть не лишилась бровей. Брови начали выпадать спустя два месяца после их покраски, зона опухла, покраснела, зудела. Исследование образца ткани показало наличие множественных гранулем и отложений пигмента черного цвета.

Провокатором такой реакции мог быть не только непрофессиональный мастер татуажа, некачественный краситель (к сожалению, у нас в стране нет сертификации препаратов для перманентного макияжа), индивидуальная непереносимость красителя и другие факторы. Дело в том, что при перманентном макияже, который сохраняется до 5 лет, натуральный краситель вводится под слизистые кожи век, губ на глубину 0,5-1 мм - а это очень уязвимые зоны. Учитывая, что красители бывают достаточно токсичными, побочные эффекты вполне ожидаемы.

Так, красный краситель, содержащий киноварь – сульфид ртути, может провоцировать аллергический дерматит и красный плоский лишай. Зеленый краситель с хромом, фиолетовый с марганцем и голубой на основе кобальта могут давать гранулемы, бляшки и эрозию кожи. Солнечная аллергия (сыпь, покраснение, отек, образование волдырей) часто появляется после введения под кожу желтого красителя из сульфида кадмия, куркумы, желтого хрома. Участки с тату вообще не следует подставлять под лучи солнца, особенно в первое время. Обязательная процедура для людей с рисунками на теле – за 15 минут до выхода на улицу наносить на кожу солнцезащитный крем (SPF30 – не меньше), скрывать участки кожи с тату под одеждой или стараться чаще находиться в тени.

Впрочем, непереносимость красителей – не единственное осложнение, которые может спровоцировать татуаж. Одно из самых опасных – занесение инфекции (гепатит С, ВИЧ, грибковые, бактериальные инфекции) через нестерильные иглы. По статистике, заболевших гепатитом С намного больше среди татуированных, чем среди людей без тату. Причем проблема может проявиться не сразу, а спустя годы и месяцы.

Однажды ученые решили выяснить, зачем люди делают татуировки, и провели на эту тему опрос среди студентов-медиков. Оказалось, большинство таким образом делают закладки в памяти – напоминают себе о неких значимых или романтических событиях в жизни. Чуть меньшая часть респондентов обозначала свою принадлежность к определенной социальной или религиозной группе, и еще меньшее число респондентов пытались скрыть за рисунком на теле некий косметический дефект. Последняя идея с точки зрения врачей очень неудачная. Один из моих пациентов пытался с помощью татуажа закрасить псориазные бляшки на руках, но стало только хуже: на месте рисунка появились шелушащиеся высыпания в виде длинных линий – так называемый "феномен Кебнера". Псориаз, витилиго, саркоидоз, экзема и другие болезни кожи считаются противопоказаниями для посещения тату-салонов. Более того, татуировки могут спровоцировать эти заболевания.

Есть и другие противопоказания к набиванию тату: сахарный диабет, аллергия на металлы и их соединения, прием препаратов, разжижающих кровь, и лекарств от эпилепсии, острые вирусные бактериальные заболевания, беременность и лактация. Напомню, что, по международным стандартам, людям в первый год после нанесения татуажа противопоказано донорство крови из-за возможного скрытого инфицирования вирусом гепатита С и другими инфекциями, передающимися при переливании крови. Я вовсе не противница тату, но за осознанный подход к этой теме, тем более, что, по результатам опросов, около трети людей, сделавших тату, спустя время начинают об этом сожалеть, и практически каждый второй приходит удалить накожный рисунок в первые десять лет после процедуры.

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