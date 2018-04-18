Ослепшая из-за имплантов в глазах аргентинская модель похвасталась эротическим фото

Известная аргентинская модель Надин Бруна, которая практически лишилась зрения из-за того, что вставила импланты в глаза, похвасталась соблазнительным снимком перед своими поклонниками.

Так, ранее история Надин поразила пользователей сети по всему миру: девушка хотела изменить цвет глаз из карего на голубой и обратилась за помощью к пластическим хирургам. После неудачной операции она ослепла на 90%, но при этом продолжила модельную карьеру. Соблазнительные снимки Бруна публикует в своем Instagram-аккаунте.

На этот раз аргентинская топ-модель показала поклонникам дерзкое фото в розовом бикини, которое практически не прикрывает ее тело.

Публикация от THE BRUNA TWINS (@nadinne.bruna.model) 17 Апр 2018 в 9:01 PDT

Свой откровенный образ девушка дополнила бейсболкой и широкими очками, которые, по всей видимости, скрывают последствия неудачной операции.

Всего за пару часов соблазнительный снимок оценили лайками несколько тысяч поклонников модели.

Как сообщал "Обозреватель", модель из Венесуэлы, 26-летняя Алейра Авенданьо прославилась в сети шокирующими трансформациями внешности. В погоне за "идеальным" образом девушка удалила зубы и ребра, а также увеличила грудь и ягодицы.