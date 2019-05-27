Осадчая поразила сеть снимком в откровенном бикини

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая восхитила сеть откровенным снимком в бикини. Вместе с ней позировала ведущая Маша Ефросинина.

Соблазнительным фото артистка поделилась на личной странице в Instagram. Пользователи сети были восхищены тем, как выглядят артистки.

В комментариях под фото пользователи отметили, что Катя и Маша открыли для себя секрет вечной молодости или "заполучили волшебную таблетку", которая позволяет им не стареть с годами.

"По-моему, вам рецепт волшебной таблетки уже давно известен. Красавицы обе!" – восхитились фанаты.

"Позитивные, веселые, успешные! Так держать!" – добавили другие.

Отметим, в субботу, 25 мая Маша Ефросининой исполнилось 40 лет. Смотрите самые горячие и соблазнительные снимки ведущей за последнее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга Кати Осадчей Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету. Она опубликовала пост про сладкое и тип питания, предоставив поклонникам несколько видов завтрака, которые помогут скинуть лишний вес.

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