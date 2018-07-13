Осадчая показала лицо без макияжа: в сети разгорелся спор

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа.
На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой запечатлена без косметики.
"Я редко прибегаю к бьюти экспериментам, но после тридцати отражение в зеркале меняется чаще, чем хочется. Вопрос, как оттянуть время уколов, как можно дольше не ложиться под нож", - написала Осадчая и рассказала о походе в один из салонов красоты.
Я зрідка вдаюся до бьюті експерементів, але після тридцяти, відображення в дзеркалі міняється частіше, ніж хочеться )))) Питання, як відтягнути час уколів, як найдовше не лягати під ніж 🤦♀️ Про японську розробки я чула давно, але вперше випробувала на собі. Розщепленні молекули гілоуронової кислоти діють глибше, той випадок, коли розробка, що отримала Нобелівську премію, отримала життя в косметиці @forlled, не буду вдаватися в подробиці, але скажу, що діє. Якщо так піде, то будемо жити молодими до двохсот років, завдяки вченим :) #forlledbarhat @barhat.beauty_salon
Пользователи соцсети по-разному комментируют снимок. Одни сделали телеведущей много комплиментов, другие же не оценили ее внешность.
"Она и с макияжем страшная", "Выглядит лет на 10 моложе. Супер. Сейчас так жарко, я тоже не крашусь. Кому и что я должна доказывать", "Страшная без мейка", "Взрослая хорошенькая девочка", "Неповторимая", "Страшная", "Светская львица ухххххх", - отмечают подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая появилась на вечеринке в топе за 200 евро.