Осадчая показала лицо без макияжа: в сети разгорелся спор

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа.

На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой запечатлена без косметики.

"Я редко прибегаю к бьюти экспериментам, но после тридцати отражение в зеркале меняется чаще, чем хочется. Вопрос, как оттянуть время уколов, как можно дольше не ложиться под нож", - написала Осадчая и рассказала о походе в один из салонов красоты.

Пользователи соцсети по-разному комментируют снимок. Одни сделали телеведущей много комплиментов, другие же не оценили ее внешность.

"Она и с макияжем страшная", "Выглядит лет на 10 моложе. Супер. Сейчас так жарко, я тоже не крашусь. Кому и что я должна доказывать", "Страшная без мейка", "Взрослая хорошенькая девочка", "Неповторимая", "Страшная", "Светская львица ухххххх", - отмечают подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая появилась на вечеринке в топе за 200 евро.