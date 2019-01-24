''Орех - огонь!'' Популярная в РФ певица показала себя без одежды

Популярная российская певица Рита Дакота, которая сейчас отдыхает на острове Бали, показала стройную фигуру. Артистка позировала перед зеркалом в сером белье и наушниках.

Пользователи сети отметили, что она потрясающе выглядит. Фото Дакота разместила на своей странице в Instagram.

Рита Дакота instagram.com/ritadakota

"Шикарная во всем! Начиная от мыслей, интеллекта и заканчивая фигурой", "Очень красивая фотография, бомбическая", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская ведущая, финалистка шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах. Артистка сфотографировалась на пляже в открытом купальнике, своей фигурой Никитюк вызвала восхищение у поклонников.

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