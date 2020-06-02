Такая процедура, как эпиляция, среди советских женщин обрела популярность в конце 70-х годов, с приходом в моду открытых купальников и топов. До этого удаление нежелательных волос на теле не считали необходимостью.

Женщины в СССР, которые тщательно следили за модными веяниями Европы и ухаживали за собственным телом избавлялись от волосяного покрова нестандартными и даже опасными способами. OBOZREVATEL решил рассказать, как делали эпиляцию в Советском союзе.

LiveJournal @EPILAS

Само понятие "эпиляция" советским девушкам было почти незнакомо. Этот термин использовали только косметологи в крупных городах. После того, как выросла популярность общих пляжей и открытых купальников, большинство советских модниц были вынуждены избавляться от волос в домашних условиях. Для этого они использовали порой весьма странные методы.

"Опасная" бритва или станок

Зачастую советские дамы просто брили ноги станком или "опасной бритвой". Бритвенные приспособления в СССР были весьма травмоопасными, а используемые лезвия – очень острыми. Станок разбирали и вставляли в него лезвие "Нева" или "Спутник". Для смягчения процесса растирали немного мыльной пены и наносили на кожу.

Бритва и лезвия "Нева" LiveJournal

Это был универсальный и самый бюджетный способ добиться гладких ног, удалить ненужные волосы подмышками и в зоне бикини. Однако зачастую после бритья девушки получали многочисленные порезы, на которые клеили кусочек газетной бумаги, чтобы остановить кровь и не оставлять следы от зеленки или йода на коже.

"Опасная" бритва LiveJournal

Иранская грязь и французские кремы

Более продвинутые модницы СССР покупали в аптеках специальный порошок из грязи из Ирана "Нури" для уничтожения ненавистных волос. Его разводили водой в пасту, наносили на нужные участки тела, а после засыхания счищали с кожи вместе с разрушившимися волосками специальной лопаткой. Запах у этой пасты этой был резким, но эффект применения оправдывал дискомфорт.

Порошок "Нури" furfurmag.ru

Самым модным и дорогостоящим средством в то время был французский крем "Бокаж", который действовал так же. как современные кремы для депиляции. Приобрести такое средство можно было только у спекулянтов.

Французский крем для депиляции Авито

Пинцеты и воск

Еще один популярный способ – восковые полоски, которые нужно было "приклеить" к нежелательным волосам, а потом резко дернуть. В настоящее время удаление волос воском также часто встречается, однако современные восковые полоски существенно отличаются от тех, что использовались в СССР.

Эпиляция воском Life.ru

Воск, который наносили на ткань или бумагу, хорошо разогревали (некоторые даже использовали для этого утюг), плотно прижимали к коже, при этом он был достаточно горячим и растекался по коже. Потом резким движением полоску отрывали от кожи. Иногда от этого появлялись сильные раздражения и повреждения кожи. Более того, воск оставался на теле, и удалить его после процедуры было весьма проблематично.

shelfcosmetics.com

Еще один часто применяемый вариант – пинцет. В большинстве случаев его использовали для удаления волос на лице. Выдергивали волосы на теле пинцетом также нередко, однако это процедура утомительная и крайне неприятная.

Перекись водорода и другие красящие вещества

Женщины, которые не хотели испытывать болезненных ощущений и получать повреждения кожи, обходились более "гуманным" способом. Они попросту обесцвечивали волосы с помощью раствора перекиси водорода или растолченных таблеток гидроперита. После этого волосы теряли цвет и становились незаметными. Однако обладательницы нежной кожи рисковали получить химический ожог. Позже для обесцвечивания нежелательного волосяного покрова начали применять агрессивные аммиачные окислители и красители (популярной была марка "Блондекс").

Dusea.ru

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