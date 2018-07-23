"Она не в СИЗО?!" Внешний вид Зайцевой возмутил украинцев

Виновница страшного ДТП в Харькове Елена Зайцева, которая с октября 2017 года находится в СИЗО, пришла на судебное заседание с идеально ухоженными бровями.

На разительные изменения во внешности обратила внимание журналистка ICTV Татьяна Доцяк, опубликовав соответствующие фотографии на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями", - написала автор. Как видно невооруженным взглядом, Зайцева прибегла к услугам профессионального специалиста.

Снимки участницы резонансной аварии, где погибли шесть человек, вызвали бурную реакцию в социальной сети.

"О ее бровях давно хотела спросить... Она всегда такая свеженькая и ухоженная в зале суда... Она не в СИЗО?" - поинтересовалась Катерина Курбанова.

"Ну у нее полностью лицо с мейкапом", - отметила Александра Малиновская.

"В СИЗО хороший кольщик, ровные брови сделал", - с иронией подчеркнул Юрий Ларин.

Примечательно, что некоторые пользователи сети вступились за Зайцеву. Так, адвокат Александр Шадрин поддержал желание женщин, даже заключенных, выглядеть красиво.

"Стремление выглядеть красиво - нормально для любой девушки/женщины. Все мои подзащитные женщины всегда перед выездом на суд старались "наводить марафет", независимо от социального статуса. Благо, времени для этого хватает с головой", - прокомментировал он пост Доцяк.

Елена Зайцева Facebook Татьяны Доцяк

Елена Зайцева Facebook Татьяны Доцяк

Второй участник резонансного ДТП в Харькове Геннадий Дронов Facebook Татьяны Доцяк

Второй участник резонансного ДТП в Харькове Геннадий Дронов Facebook Татьяны Доцяк

А вот как выглядела Елена Зайцева на предыдущих судебных заседаниях.

Елена Зайцева Фото из открытых источников

Елена Зайцева

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно адвокат Зайцевой пожаловалась на ухудшение здоровья своей подзащитной - якобы "девушку постоянно беспокоят головные боли".

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло кровавое ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице, 6 получили травмы различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.

Недавно Зайцева была замечена на улицах Харькова, и как выяснилось потом, девушку якобы вывозили на обследование в клинику.