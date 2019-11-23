Омолодила лицо: Пугачева восхитила поклонников ярким образом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников ярким совместным фото с супругом Максимом Галкиным.

Соответствующей фотографией шоумен поделился на своей странице в Instagram, вызвав много смеха из-за рассказа о проведенном с возлюбленной вечере и теплых отзывов о внешности.

"Вчера замечательно провели день! Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом еще поели и еще, уже вернувшись в родные пенаты. А сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и раздавил их, потому что нельзя столько жрать", – пошутил Галкин.

На селфи пара сидит в машине и мило улыбается на камеру. Примадонна украсила свой образ ярким красным беретом, благодаря которому лицо выглядит моложе. Он гармонично смотрелся с белым пальто.

Алла Пугачева и Максим Галкин - яркий образ instagram/maxgalkinru

Поклонники заметили, что оба они выглядят великолепно: "Красавцы", "Красавчики", "Ребята, вы прекрасны", "Какая красивая Аллочка", "Какие же вы классные", – написали в комментариях.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram/maxgalkinru

Фото: instagram/maxgalkinru

Пугачева и Галкин Фото: instagram / maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на фанатской странице их дочери Лизы появилась фотография, на которой стильные Галкин и Пугачева идут по сцене на праздничном мероприятии. Пользователей восхитили наряды супружеской пары.

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