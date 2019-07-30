Оксана Марченко взбудоражила сеть фото в купальнике

Украинская телеведущая Оксана Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе.
Соответствующую фотографию с отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу восторженных отзывов.
"Друзья, лето продолжается! Желаю вам хорошего дня и веселого настроения! Как вам моя шляпа", – подписала 46-летняя Марченко под снимком.
Оксана Марченко
instagram /oksana.marchenko.official
В комментариях пользователи отметили, что она выглядит отлично, фигура – роскошная, а шляпа ей очень идет.
"Шляпа красивая и тело шикарное, продолжайте в таком же духе", "Все очень красиво, как всегда. Отличного отдыха и ярких впечатлений", "Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков", "Шляпа супер", "Шляпа очень идет", – отметили поклонники.
Мальтийский сокол – известный символ Мальты. По древней легенде, рыцари ордена госпитальеров купили у испанского короля Карла V остров Мальту за 1 сокол. Чтобы выразить свое почтение монарху, в первый год своего пребывания на Мальте рыцари решили послать королю необычную птицу - сокола из золота и драгоценных камней в натуральную величину. Но корабль, который его вёз, потопили пираты. Сейчас говорят, что мальтийскую драгоценную птицу в ХIХ веке покрыли черной эмалью и скрыли всю её ценность и красоту. Мне посчастливилось познакомиться с двумя соколицами. И даже присутствовать при первом полете одной из них! Какая красивая птица. У нее есть удивительная особенность: когда на нее нападает ворон, он обычно хватает сокола сзади за холку. Сокол не сопротивляется, а резко вертикально набирает высоту, пока ворону нечем дышать - это вынуждает его прекратить преследование, и он падает вниз. Крутой лайфхак, как сейчас сказали бы 😂 #оксанамарченко #мальта #malta
Оксана Марченко на отдыхе
instagram / oksana.marchenko.official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы украинскому олигарху и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Конечным бенефициаром Ventolor Investments Limited, по некоторым данным, стала его супруга Оксана Марченко.
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