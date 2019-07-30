Оксана Марченко взбудоражила сеть фото в купальнике

Украинская телеведущая Оксана Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе.

Соответствующую фотографию с отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу восторженных отзывов.

"Друзья, лето продолжается! Желаю вам хорошего дня и веселого настроения! Как вам моя шляпа", – подписала 46-летняя Марченко под снимком.

Оксана Марченко instagram /oksana.marchenko.official

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В комментариях пользователи отметили, что она выглядит отлично, фигура – роскошная, а шляпа ей очень идет.

"Шляпа красивая и тело шикарное, продолжайте в таком же духе", "Все очень красиво, как всегда. Отличного отдыха и ярких впечатлений", "Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков", "Шляпа супер", "Шляпа очень идет", – отметили поклонники.

Оксана Марченко на отдыхе instagram / oksana.marchenko.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы украинскому олигарху и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Конечным бенефициаром Ventolor Investments Limited, по некоторым данным, стала его супруга Оксана Марченко.

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