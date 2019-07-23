Одна из самых "сексуальных бабушек" мира сверкнула пышной грудью: горячее фото

40-летняя калифорнийка Элис Васкес, которая уже является бабушкой и воспитывает трех внуков, взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которой позирует в слитом купальнике в очень откровенных позах, демонстрируя пышную грудь и подтянутые ягодицы.

"Найдите в себе силы, чтобы быть сильнее, чем вчера, независимо от того, что вы переживаете, хорошее или плохое, чтобы быть физически и морально сильным, вы можете увереннее противостоять своим страхам", – написала одна из самых "сексуальных бабушек" мира.

Элис Васкес instagram/sweetalice101

Горячая фотосессия вызвала фурор среди поклонников в комментариях. Фанаты написали, что она выглядит "потрясающе", "восхитительно", и вообще – "бомба".

Васкес в горячей фотосессии instagram/sweetalice101

Васкес продемонстрировала аппетитные формы instagram/sweetalice101

Елис Васкес instagram/sweetalice101

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Васкес отправилась в Лас-Вегас на свой юбилей, где повеселилась на вечеринке у бассейна, прошлась по известным ночным клубам и даже заглянула в популярный стриптиз-клуб.

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