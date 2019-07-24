"Очень жарко!" Внучка Боярского поразила сеть пикантными фото с огромной грудью

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантными фото.
Так, снимки 20-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На них Екатерина позировала в коротких шортах и топе, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.
Екатерина Боярская
Фото из Instagram
Екатерина Боярская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Екатерина Боярская засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Также внучка Боярского поделилась еще одним фото в откровенном купальнике.
Екатерина Боярская в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Отметим, что подписчики Екатерины пришли в восторг от ее новых публикаций. Они засыпали девушку комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Екатерины Боярской, которыми она радовала подписчиков в последнее время.
Екатерина Боярская засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Екатерина Боярская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Екатерина Боярская
Фото из Instagram
Екатерина Боярская продемонстрировала эффектную фигуру
Фото из Instagram
Екатерина Боярская с подругой
Фото из Instagram
Екатерина Боярская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Обворожительная Екатерина Боярская
Фото из Instagram
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Боярского, российская актриса Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Артистка родила сына.
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