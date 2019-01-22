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"Очень сексуальная": участница "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото в бикини

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Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, поделилась с поклонниками откровенным фото с отдыха в Тайланде.

Так, звезда позировала в откровенном купальнике на пляже, демонстрируя свою "пятую точку". Пикантный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"С этим транспортом все понятно. На суше — лучше", — подписала снимок Анастасия.

"Очень сексуальная": участница "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото в бикини

Анастасия Кумейко

Фото: instagram/anastasia_domination

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Поклонники Кумейко отметили, что отдых ей к лицу и засыпали ее комплиментами.

"Я вижу, что ты на островах расцветаешь", "Отдых всегда к лицу", "Анастасия, ты очень красивая", "Девушка с веслом — классика", "Красивый видок", "Вот это попа, шикарные формы", — прокомментировали люди.

"Очень сексуальная": участница "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Очень сексуальная": участница "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Очень сексуальная": участница "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Очень сексуальная": участница "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, показала поклонникам в сети эротический танец.

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Персона
Анастасия Кумейко
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